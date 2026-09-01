Veröffentlicht am 01.09.2026

Kaltenkirchen. Die KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen lädt für Sonntag, den 13.09.26 zwischen 11.00 Uhr und 17.30 Uhr zu einem „Tag der offenen Tür“ ein. Im Kontext des bundesweiten „Tags des offenen Denkmals“ möchten wir interessierten Besucher:innen die Möglichkeit bieten, die KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen und ihre Arbeit kennenzulernen und mehr über die Geschichte des KZ-Außenlagers Kaltenkirchen und zudem über den politisch-gesellschaftlichen Umgang mit dem historischen Ort nach 1945 zu erfahren.

Dazu gibt es über den Tag verschiedene Angebote. Im Rahmen von Filmvorführungen zeigen wir die Filme „Erinnerungen an Roger Remond. Überlebender des KZ Kaltenkirchen“ und „Spot aus – Licht an für Georg Richter“ und geben damit überlebenden Häftlingen des KZ-Außen-lagers und deren Angehörigen Gesicht und Stimme.

Außerdem bieten wir Geführte Rundgänge über das Außengelände der KZ-Gedenkstätte und durch die 2024 neu konzipierte Dauerausstellung an, bei denen die Besucher:innen durch Thomas Saretzki, einem langjährigen Mitarbeiter der KZ-Gedenkstätte, sachkundig und pro-fessionell begleitet werden.

Zudem besteht für Besucher:innen die Möglichkeit, mit anwesenden Mitgliedern des Vor-stands des Trägervereins der KZ-Gedenkstätte ins Gespräch zu kommen und sich mit diesen über die Arbeit der KZ-Gedenkstätte auszutauschen.

Zeit: Sonntag, den 13. September 2026, von 11.00 Uhr bis 17.30 Uhr Ort: KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen, OT Springhirsch, an der B4, 24568 Nützen