Veröffentlicht am 28.08.2026

Kaltenkirchen – Wie gut sind Staat, Kommunen und Bevölkerung auf außergewöhnliche Krisensituationen vorbereitet? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine öffentliche Veranstaltung zur Krisenresilienz in Kaltenkirchen. Im Mittelpunkt stehen mögliche Szenarien wie Stromausfälle, Extremwetterereignisse, Cyberangriffe, Sabotage oder militärische Konflikte.

Zu der Diskussion lädt Ole Plambeck als Mitglied des Landtages gemeinsam mit der Innenministerin des Landes Schleswig-Holstein, Magdalena Finke, dem Bürgermeister der Stadt Kaltenkirchen, Stefan Bohlen, und dem Stadtwehrführer Claas-Hendrik Heß ein.

„Krisenresilienz entscheidet sich vor allem vor Ort – in unseren Kommunen, bei den Feuerwehren und Hilfsorganisationen sowie durch eine gut informierte Bevölkerung, die Vorsorge trifft", erklärt Ole Plambeck. Bei der Veranstaltung soll es daher nicht nur um übergeordnete Konzepte gehen. Auch die konkreten Erfahrungen, Herausforderungen und Bedürfnisse der Kommunen und Einsatzkräfte sollen zur Sprache kommen.

Diskutiert werden unter anderem die Fragen, wie gut wir vor Ort vorbereitet sind, wo noch Lücken bestehen, welche Ausstattung die Kommunen und Einsatzkräfte benötigen und welchen Beitrag jeder Einzelne zur Krisenvorsorge leisten kann. Für Fragen, Anregungen und eine offene Diskussion ist ausreichend Zeit vorgesehen.

Eingeladen sind Vertreterinnen und Vertreter der Feuerwehren und Hilfsorganisationen, kommunale Verantwortungsträger sowie alle interessierten Bürgerinnen und Bürger.

Die Veranstaltung findet am Freitag, den 02. Oktober 2026 um 18:30 Uhr in der Feuerwache in der Süderstraße 4 in Kaltenkirchen statt.

Eine Anmeldung ist bis zum 25. September 2026 per E-Mail an wahlkreis@ole-plambeck.de möglich.