Veröffentlicht am 20.08.2026

Kaltenkirchen. Die Stadt Kaltenkirchen und dodenhof bringen gemeinsam das Kinderbuch „Spielplatz-Alarm in Kaltenkirchen" in die Grundschulen. Zum neuen Schuljahr gehen 155 Bücher an die Klassen. dodenhof ist Sponsor des Projektes für die Erstleser und finanziert die Bücher. Die Exemplare sind nicht regulär im Handel erhältlich. Ab dem 1. September 2026 stehen zusätzlich Exemplare in der Stadtbücherei Kaltenkirchen zur Ausleihe bereit.

Das Kinderbuch beantwortet Fragen wie: Wie funktioniert Demokratie vor Ort? Wie werden in einer Stadt Entscheidungen getroffen? Und wie können Kinder ihre eigenen Ideen einbringen und ihre Stadt mitgestalten? Das Buch wurde auf die Stadt Kaltenkirchen zugeschnitten und vermittelt kommunale Demokratie anhand einer Geschichte aus dem unmittelbaren Lebensumfeld von Kindern.

In der Geschichte wird ein beliebter Spielplatz durch einen Sturm beschädigt. Gemeinsam mit dem Bürgermeister suchen die Kinder nach Lösungen und erleben, wie Vorschläge diskutiert, unterschiedliche Interessen berücksichtigt und Entscheidungen in einer Kommune durch die Stadtvertretung getroffen werden. Auf diese Weise werden Mitbestimmung, demokratische Prozesse und gesellschaftliches Engagement anschaulich und kindgerecht vermittelt.

Am Montag, 17. August 2026, wurden die Klassensätze in der Grundschule am Lakweg offiziell an die Schulen übergeben. Bürgermeister Stefan Bohlen und Ulrike Lentzsch, Bereichsleiterin Mode, Sport & Lifestyle bei dodenhof Kaltenkirchen, überreichten die Bücher an Vertreterinnen und Vertreter der teilnehmenden Schulen.

„Kinder und Jugendliche sind ein wichtiger Teil unserer Stadtgemeinschaft. Es ist uns ein Anliegen, ihnen frühzeitig zu zeigen, wie sie ihre Ideen einbringen und ihre Umgebung mitgestalten können. Das Buch vermittelt diese Botschaft auf altersgerechte, anschauliche und lebendige Weise und macht kommunale Demokratie für Kinder erlebbar", sagt Bürgermeister Stefan Bohlen.

Ulrike Lentzsch, Geschäftsleiterin Mode, Sport & Lifestyle bei dodenhof Kaltenkirchen, erklärt: „Als regional verwurzeltes Unternehmen unterstützen wir sehr gerne Projekte, die Bildung, gesellschaftliche Teilhabe und die Verbundenheit mit der eigenen Stadt stärken. Mit ‚Spielplatz-Alarm in Kaltenkirchen' möchten wir Kinder neugierig darauf machen, wie ihre Stadt funktioniert, und ihnen zeigen, dass auch ihre Ideen und ihre Stimme wichtig sind."

Auch Sabine Ohlrich von der Wirtschaftsförderung der Stadt Kaltenkirchen hebt die Kooperation hervor: „Mit dodenhof haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der sich für Kaltenkirchen und die Menschen vor Ort engagiert. Dieses gemeinsame Projekt verbindet auf besondere Weise Leseförderung und Demokratiebildung. Vor allem aber erreicht es die Kinder unmittelbar in ihrem Schulalltag und macht ein zunächst abstraktes Thema für sie verständlich und greifbar."

Öffentliche Lesungen mit Bürgermeister Stefan Bohlen finden bei dodenhof statt. Am Samstag, 29. August 2026, liest Bürgermeister Stefan Bohlen bei dodenhof Kaltenkirchen aus „Spielplatz-Alarm in Kaltenkirchen". Die Lesungen beginnen um 14 Uhr und um 16 Uhr.

Wer das Buch anschließend selbst entdecken möchte, kann dies über die Stadtbücherei tun. Ab dem 1. September 2026 hält die Stadtbücherei Kaltenkirchen Exemplare von „Spielplatz-Alarm in Kaltenkirchen" zur Ausleihe bereit. Damit ist das Buch neben dem Einsatz als Klassensatz in den Schulen auch für weitere interessierte Kinder und Familien zugänglich.