Veröffentlicht am 06.10.2026

Kaltenkirchen – Am Samstag, 31. Oktober 2026, findet von 11:00 bis 17:00 Uhr der Herbstmarkt im Mehrgenerationenhaus Am Markt in Kaltenkirchen statt. Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Angebot an handgefertigten Unikaten, kreativen Geschenkideen und nachhaltigen Produkten. Der Eintritt ist frei.

Bereits zum wiederholten Mal verwandelt sich das Mehrgenerationenhaus in einen Treffpunkt für Kreative, Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker sowie alle, die das Besondere suchen. Zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren liebevoll gefertigte Einzelstücke aus unter-schiedlichen Materialien wie Keramik, Holz, Stoff, Wolle oder Metall. Ergänzt wird das Angebot durch nachhaltige Produkte und kreative Upcycling-Ideen.

Ob Schmuck, Schals, Dekorationen, Bilder oder originelle Geschenkverpackungen – auf dem Herbstmarkt gibt es viele besondere Stücke zu entdecken. Die handgefertigten Unikate eignen sich sowohl für das eigene Zuhause als auch als individuelle Geschenke oder kleine Mitbringsel für Familie und Freunde. Neben dem Marktgeschehen sorgt ein kleines kulinarisches Angebot mit Kaffee und frisch geba-ckenem Kuchen für eine gemütliche Atmosphäre und lädt zum Verweilen ein.

Das Team des Mehrgenerationenhauses und die Ausstellerinnen und Aussteller freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.