Veröffentlicht am 02.10.2026

Kaltenkirchen (ots) - Die Polizeidirektion Bad Segeberg setzt Kontrolltätigkeit im Hinblick auf die Fahrtüchtigkeit fort und stellt wiederholt mehrere Verstöße fest. Am Mittwoch (30.09.2026) haben Einsatzkräfte wiederholt in der Straße Op'n Camp in Kaltenkirchen eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt auf den Einfluss von Alkohol, Drogen und Medikamenten durchgeführt.

Zwischen 12:00 und 18:00 Uhr kontrollierten 21 Einsatzkräfte circa 300 Fahrzeuge und deren Fahrerinnen und Fahrer. Hierbei stellten die Polizisten bei sechs jungen Männern im Alter von 19 bis 28 Jahren Hinweise auf den Einfluss von Cannabis fest. Es handelte sich um fünf Pkw-Fahrer (deutsch, ukrainisch,

tschechisch) und den Fahrer eines E-Scooters (deutsch). Der Fahrer des E-Scooters hatte den Anhalteposten bereits passiert, dabei allerdings einen deutlichen Cannabisgeruch hinterlassen und somit die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Auf Anordnung der Beamten entnahm eine Ärztin den Männern eine Blutprobe. Zudem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Mangels Wohnsitz in Deutschland nahmen die Einsatzkräfte bei dem Tschechen zusätzlich eine Sicherheitsleistung.

Sollte sich im Rahmen der Blutuntersuchung eine Grenzüberschreitung bestätigen, droht den Fahrern ein Bußgeld über 500 Euro, drei Punkte im Flensburger Verkehrszentralregister und ein einmonatiges Fahrverbot.

Bei einem 44-jährigen Georgier aus dem Umland stellten die kontrollierenden Beamten einen mutmaßlich gefälschten Führerschein sicher. Dem Fahrer droht ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Ein 25-Jähriger aus Hasloh fuhr mit einem Pkw mit nicht für diesen ausgegebenen Kennzeichen in die Kontrolle. Zudem hatte er keinen Führerschein und die erforderliche Haftpflichtversicherung bestand für das Auto ebenfalls nicht. Die kontrollierenden Beamten leiteten daraufhin ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Zudem ahndeten die Einsatzkräfte elf Verkehrsordnungswidrigkeiten überwiegend aufgrund des Verstoßes gegen die Anschnallpflicht bzw. in einem Fall aufgrund des Nichtbeachtens von Anhaltezeichen.

Trotz temporärer Straßensperrungen und den damit einhergehenden Behinderungen äußerten zahlreichen Verkehrsteilnehmer ihre Zustimmung zu der stattfindenden Kontrolle.