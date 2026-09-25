Veröffentlicht am 25.09.2026

Kaltenkirchen – Unter dem leicht-provokanten Motto „Auf dem Weg zum großen Diktator?“ laden die Volkshochschulen Kaltenkirchen-Südholstein und Bad Bramstedt am Freitag, den 2. Oktober 2026, zu einem interaktiven Quiz-Abend ein. Ab 18:30 Uhr verwandelt sich das Foyer der VHS Kaltenkirchen in einen lebendigen Treffpunkt für Rätselfreunde und kluge Köpfe, die Lust auf einen kurzweiligen Start ins Wochenende haben.

In kleinen Teams von bis zu fünf Personen rätseln sich die Teilnehmenden durch vielfältige Themengebiete: Von historischen Meilensteinen über bekannte gesellschaftliche Dystopien bis hin zur hochaktuellen Herausforderung durch Fake News. Wer keine eigene Gruppe mitbringt, findet ganz unkompliziert spontan vor Ort neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter.

Auf die klügsten Köpfe der Langen Nacht warten dabei attraktive Preise, die das Motto des Abends perfekt aufgreifen: Zu gewinnen gibt es unter anderem eine DVD von Charlie Chaplins legendärem Filmklassiker „Der große Diktator“, VHS-Gutscheine sowie spannende Bücher. Doch auch abseits der Gewinne steht der Spaß am gemeinsamen Diskurs im Vordergrund.

Begleitet wird das Event von stimmungsvoller Livemusik, die zwischen den Raterunden für eine lockere Atmosphäre sorgt. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Bei einem prickelnden Glas alkoholfreiem Sekt, O-Saft, Wasser und verschiedenen Knabbereien bleibt abseits des Ratefiebers viel Raum für Begegnungen und den entspannten Austausch über Gott und (die) Weltpolitik.

Die Veranstaltung ist eine gemeinsame Kooperation der VHS Kaltenkirchen-Südholstein und der VHS Bad Bramstedt und richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger aus der Region, die einen geselligen und informativen Freitagabend verbringen möchten.

Die Veranstaltung im Überblick:

Titel: "Auf dem Weg zum großen Diktator?" - Der Quiz-Abend in der VHS

"Auf dem Weg zum großen Diktator?" - Der Quiz-Abend in der VHS Rahmen: Lange Nacht der Demokratie

Lange Nacht der Demokratie Wann: Freitag, 02. Oktober 2026, 18:30 - 22:00 Uhr

Freitag, 02. Oktober 2026, 18:30 - 22:00 Uhr Wo: VHS-Haupthaus, Foyer, Bahnhofstr. 3-5, 24568 Kaltenkirchen

VHS-Haupthaus, Foyer, Bahnhofstr. 3-5, 24568 Kaltenkirchen Eintritt: Kostenfrei (Kursnummer: 26-2-1002)

Da die Platzanzahl begrenzt ist, wird um eine vorherige Anmeldung gebeten. Interessierte können sich und ihr Team bequem online unter https://www.vhskaltenkirchen.de/kurssuche/kurs/Lange-Nacht-der-Demokratie-Auf-dem-Weg-zum-grossen-Diktator/26-2-1002