Veröffentlicht am 26.08.2026

Kaltenkirchen. Die VHS Kaltenkirchen-Südholstein präsentiert das neue Programmheft für den Herbst 2026. Auf 112 Seiten kündigen Hans-Jürgen Scheiwe, Aufsichtsratsvorsitzender der VHS, und Geschäftsführer Martin Zipperling zum Semesterstart am 14.09.2026 ein vielseitiges Programm an, das berufliche Weiterbildung, Gesundheitsförderung, Kulturgenuss und kreative Entfaltung verbindet.

Bereits das Titelblatt macht neugierig: Es zeigt ein Manga-Motiv, das von der Dozentin des Kurses selbst gezeichnet wurde. Dieser Manga-Kurs ist ein besonderes Highlight für die jüngere Generation, bei dem Teilnehmende ab 10 Jahren Schritt für Schritt lernen, eigene Charaktere zu entwickeln.

Darüber hinaus gibt es wieder eine große Auswahl an Gesundheitskursen, um Körper und Geist fit zu halten. Für Kulturbegeisterte stehen gemeinsame Theaterfahrten nach Hamburg auf dem Programm – aufgrund der hohen Nachfrage sind hier allerdings nur noch wenige Restplätze verfügbar.

Auch das Thema Karriere nimmt einen wichtigen Platz ein. Das Angebot an Bildungsurlauben wurde gezielt ausgeweitet. Beschäftigte haben in der Regel einen gesetzlichen Anspruch auf bezahlte Freistellung für Weiterbildung. Im neuen Programm können Interessierte ihr Auftreten in Präsentationen stärken, ihr Zeit- und Projektmanagement optimieren oder lernen, wie man Teams motivierend führt. Daneben ist völlig neu im Programm ein eigener Seminarbereich, der sich speziell an Kindertagespflegepersonen richtet.

VHS-Geschäftsführer Zipperling betont den verbindenden Charakter der Volkshochschulen: „Bei uns lernt man nicht nur Neues und entwickelt seine persönlichen Kompetenzen. Man kommt dabei auch in Kontakt mit anderen Menschen, findet Gleichgesinnte und hat Spaß.“

Das neue Programm ist ab sofort in Kaltenkirchen verfügbar. Die Auslagestellen sind unter anderem famila im Ohlandpark, REWE, Edeka, die Stadtbücherei, das Rathaus, direkt in der VHS Kaltenkirchen-Südholstein in der Bahnhofstraße 3-5 sowie im Internet unter www.vhskaltenkirchen.de. Interessierten schickt die VHS das Programmheft auch gern per Post zu.

Foto: Präsentieren das neue Programm für den Herbst 2026: Hans-Jürgen Scheiwe (Aufsichtsratsvorsitzender der VHS) und VHS-Geschäftsführer Martin Zipperling.