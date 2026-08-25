Veröffentlicht am 25.08.2026

Kisdorf. Bereits im Frühjahr wurde der Schule Kisdorf ein gebrauchtes Klettersystem BLOQX3 für die eigene Schulhofgestaltung angeboten. Allerdings musste der Abbau und Transport eigenständig organisiert werden. Bei einem Gewicht von knapp 500kg jedoch kein "leichtes" Unterfangen. Da der Schulverein nicht über genügend finanzielle Mittel verfügte, um eine Firma mit dem Abbau, Transport und Aufbau zu beauftragen hatte sich die erste Vorsitzende Denise Warunek-Gielow an das Technische Hilfswerk gewandt und um Hilfe gebeten.

Am 08. August 2026 war es dann so weit, das Technische Hilfswerk Kaltenkirchen rückte mit den Fachgruppen Räumen, Notversorgung und Notinstandsetzung an der Grundschule Sievershütten an, um das Klettersystem abzubauen, das Fundament freizulegen und beides zur Grund- und Gemeinschaftsschule Kisdorf zu transportieren. Dort erfolgte der fachgerechte Wiederaufbau des Klettersystems.

Der Schulverein der Schule Kisdorf e.V. bedankt sich von ganzem Herzen bei allen Mintwirkenden und wünscht der Schülerschaft viel Freude beim Klettern.

Wer die notwendige und wertvolle Arbeit des Schulvereins unterstützen möchte, kann dies entweder durch projektbezogene, aktive Mitarbeit oder durch eine Spende auf betterplace.org tun. Unser Motto: Aus Spenden Schulglück machen.