Veröffentlicht am 05.08.2026

Kaltenkirchen. Um das Thema „Vorsorgen ist besser als Nachsorgen – Selbstbestimmt handeln durch eine Vorsorgevollmacht“ wird es am Donnerstag, den 27.08.2026, um 19.00 Uhr, im „Haus der Sozialen Beratung“ – Beratungszentrum Kaltenkirchen, Flottkamp 13b, 1. Stock/Raum 1.30, im Rahmen der Vortragsreihe „Kaltenkirchener PERSPEKTIVEN“, gehen.

Die Betreuungsbehörde des Kreises Segeberg informiert zu selbstbestimmter Vorsorge und rechtlicher Vertretung im Alter und Krankheitsfall.

Dargestellt werden insbesondere die rechtlichen Zusammenhänge, eine mögliche Ausgestaltung, sowie Wirkung und Grenzen von sog. Vorsorgevollmachten und der gesetzlichen Betreuung.

Weitergehende, individuelle Beratungsmöglichkeiten werden aufgezeigt.

Der Eintritt ist frei.