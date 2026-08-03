Veröffentlicht am 03.08.2026

Kaltenkirchen. Der ursprünglich für den 3. August 2026 vorgesehene Baubeginn zur Erneuerung der Kanalisation und des Straßenbaus in der Kallieser Straße und des Kallieser Stiegs verzögert sich. Stattdessen beginnt die Baumaßnahme mit einer Vollsperrung des Kallieser Stiegs ab 10. August 2026.

Ursprünglich war vorgesehen, zum Baustart 2 Bauabschnitte parallel auszuführen. Aus technischen Gründen wird nun davon abgesehen. Die Bauarbeiten sollen nun im Ausführungszeitraum 10.08.2026 – 18.12.2026 stattfinden.

Für die Durchführung der Arbeiten sind folgende Vollsperrungen erforderlich:

ab 10.08.2026: Vollsperrung des Kallieser Stiegs

05.10.2026 bis 09.10.2026: Vollsperrung des Einmündungsbereichs Kallieser Straße/ Barmstedter Straße. Gleichzeitig erfolgt in der Barmstedter Straße eine halbseitige Fahrbahnsperrung. Der Verkehr wird in diesem Bereich mittels einer Lichtsignalanlage (LSA) wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt.

02.10.2026 bis voraussichtlich 18.12.2026: Vollsperrung des Kallieser Stiegs sowie der Kallieser Straße zwischen der Barmstedter Straße und der Straße Am Schaafredder.

Für weitere Informationen oder Rückfragen wenden Sie sich bei der Stadt Kaltenkirchen an Herr Reyes-Ozuna, Tel.: 04191/939467.