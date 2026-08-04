Veröffentlicht am 04.08.2026

Kaltenkirchen - Das Mehrgenerationenhaus der Tausendfüßle Stiftung lädt am 7. August 2026 von 14:30 bis 17:00 Uhr wieder zum beliebten Repair-Café ein. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, gemeinsam mit erfahrenen Ehrenamtlichen ihre defekten Alltagsgegenstände wieder instand zu setzen – ganz nach dem Motto: Reparieren statt wegwerfen. Im Repair-Café erhalten Interessierte Unterstützung bei kleinen Reparaturen an Fahrrädern, Textilien, Möbelstücken, Elektrogeräten sowie verschiedenen Alltagsgeräten. Ziel ist es, die Lebensdauer der Gegenstände zu verlängern und gleichzeitig einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Die Reparaturen werden gegen eine anerkennende Spende durchgeführt. Jede Person entscheidet selbst, welchen Beitrag sie für die Hilfe leisten möchte.

Das Angebot richtet sich an alle Menschen in Kaltenkirchen und Umgebung, die nachhaltige Lösungen schätzen oder einen persönlichen Gegenstand weiter nutzen möchten, anstatt ihn zu ersetzen.

Wer Reparaturbedarf hat, wird gebeten, sich vorab beim Mehrgenerationenhaus zu melden unter: mgh@tf-stiftung.de oder 04191 – 9579647

Veranstaltungsort: Mehrgenerationenhaus, Am Markt 2 in Kaltenkirchen