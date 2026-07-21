Veröffentlicht am 21.07.2026

Kaltenkirchen – Wer gerne Skat spielt und die Geselligkeit schätzt, ist im Mehrgenerationenhaus Kaltenkirchen der Tausendfüßler Stiftung genau richtig. Die offene Skat-Runde lädt interessierte Erwachsene jeden Mittwoch und Freitag von 14:00 bis 17:00 Uhr dazu ein, gemeinsam Karten zu spielen, neue Kontakte zu knüpfen und einen abwechslungsreichen Nachmittag zu verbringen.

Die Gruppe trifft sich im gemütlichen Wohnzimmer-Café des Mehrgenerationenhauses (Am Markt 2), in dem es auch Kaffee, Tee oder Wasser für Sie gibt. Gespielt wird in entspannter Atmosphäre – egal ob langjährige Erfahrungen oder Wiedereinstieg. Neue Mitspielerinnen und Mitspieler sind jederzeit herzlich willkommen.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.tf-stiftung.de