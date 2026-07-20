Veröffentlicht am 20.07.2026

Kaltenkirchen und Umgebung – Die Tausendfüßler Stiftung bietet werdenden Eltern und Familien mit Kindern bis zum dritten Lebensjahr kostenfreie und vertrauliche Beratungsgespräche an. Die Sprechstunden finden im Familienzentrum Kaltenkirchen sowie in kooperierenden kinderärztlichen Praxen in Henstedt-Ulzburg, Schmalfeld und Kaltenkirchen statt. Familien erhalten dort Unterstützung bei Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und das Leben mit einem Baby oder Kleinkind.

Die erste Zeit als Familie bringt viele Veränderungen mit sich. Neben den schönen Momenten entstehen häufig auch Fragen und Unsicherheiten. Die vertraulichen Beratungsangebote der Frühen Hilfen bieten Eltern die Möglichkeit, persönliche Anliegen in geschütztem Rahmen zu besprechen und individuelle Unterstützung zu erhalten.

Die Beratungszeiten:

Familienzentrum Kaltenkirchen im Mehrgenerationenhaus , Am Markt 2, 24568 Kaltenkirchen: Jeden Donnerstag, 12:00 bis 13:00 Uhr, Beratung durch Sandra Moroz

, Am Markt 2, 24568 Kaltenkirchen: Jeden Donnerstag, 12:00 bis 13:00 Uhr, Beratung durch Sandra Moroz Kinderärztliche Praxis „Kleine Eulen" – Dr. Jörg Benzing , Rathausplatz 3, 24558 Henstedt-Ulzburg: Jeden Montag, 08:30 bis 10:00 Uhr, Beratung durch Sandra Döring

, Rathausplatz 3, 24558 Henstedt-Ulzburg: Jeden Montag, 08:30 bis 10:00 Uhr, Beratung durch Sandra Döring Kinderärztliche Praxis Kunterbunt – Sylke Neumann , Langenhorn 6, 24640 Schmalfeld: Alle zwei Wochen freitags (gerade Kalenderwochen), 09:30 bis 11:00 Uhr, Beratung durch Sandra Moroz

, Langenhorn 6, 24640 Schmalfeld: Alle zwei Wochen freitags (gerade Kalenderwochen), 09:30 bis 11:00 Uhr, Beratung durch Sandra Moroz Kinderärztliche Praxis – Dr. med. Alexander Weise, Kisdorfer Weg 3A, 24568 Kaltenkirchen: Alle zwei Wochen freitags (ungerade Kalenderwochen), 09:30 bis 11:00 Uhr, Beratung durch Sandra Moroz

Die Beratung orientiert sich an den Bedürfnissen der Familien und kann Themen wie Schwangerschaft und die Vorbereitung auf das Familienleben, Elternsein und Rollenfindung, Bindung und Beziehung zum Kind, Stillen, Säuglings- und Kleinkindernährung, Schlaf, Entwicklung und Förderung des Kindes oder Herausforderungen im Familienalltag umfassen. Auch Fragen zu Entlastungs- und Unterstützungsmöglichkeiten sowie zu Anträgen und weiteren Hilfsangeboten werden beantwortet.

Beraten werden die Familien von den Familiengesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen Sandra Moroz und Sandra Döring, die beide als Fachkräfte der Frühen Hilfen tätig sind. Sandra Moroz ist zudem Still- und Laktationsexpertin.

Für alle Beratungsangebote wird um eine vorherige Terminvereinbarung per Telefon oder E-Mail gebeten. Sandra Moroz: 0151 42052178 oder sandra.moroz@tf-stiftung.de | Sandra Döring: 0151 70057356 oder sandra.doering@tf-stiftung.de

Die Beratungsangebote der Frühen Hilfen werden durch das Land Schleswig-Holstein sowie durch den Kreis Segeberg gefördert.