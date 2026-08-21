Veröffentlicht am 21.08.2026

Kaltenkirchen – Die fortschreitende Digitalisierung verändert den Arbeitsmarkt grundlegend und stellt insbesondere Frauen, die nach einer beruflichen Pause wieder einsteigen oder sich umorientieren möchten, vor neue Herausforderungen. Welche Kompetenzen gefragt sind, welche Branchen besonders gute Perspektiven bieten und welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt – die Agentur für Arbeit Elmshorn bietet Antworten mit einer neuen Informationsveranstaltung.

Unter dem Titel „Future Skills für Frauen" lädt die Arbeitsagentur interessierte Frauen am Dienstag, 08. September 2026 um 09:30 Uhr in die Agentur für Arbeit Kaltenkirchen im Kisdorfer Weg 7 ein, sich über aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zu informieren und individuelle berufliche Perspektiven zu entdecken.

Im Rahmen der rund 90-minütigen Veranstaltung geben Stefanie Lötzer und Marcel Kraft von der Agentur für Arbeit eine Orientierung über die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und erläutern, wie sich die Teilnehmerinnen darauf vorbereiten können.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich und online möglich unter: https://eveeno.com/future_skills_fuer_frauen_09_26