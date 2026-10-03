Veröffentlicht am 03.10.2026

Kaltenkirchen – Die Kinder der Kita Tausendfüßler Krückauring haben ein neues Highlight auf ihrem Außengelände: Mit dem Spielschiff „Seepferdchen“ steht ihnen ab sofort ein abwechslungs-reicher Ort zum Klettern, Entdecken und gemeinsamen Spielen zur Verfügung. Offiziell eingeweiht wurde das neue Spielgerät am 19. September gemeinsam mit Kindern, Familien und Mitarbeitenden. Das neue Spielschiff verbindet Bewegung, Kreativität und fantasievolles Rollenspiel. Über verschiedene Kletterelemente können die Kinder ihre motorischen Fähigkeiten erproben, während liebevoll gestaltete Tierfiguren die Fantasie anregen.

Bei der feierlichen Einweihung am 19. September kamen Kinder, Familien und Mitarbeitende zu einem gemeinsamen Nachmittag mit Bastelaktionen, frischen Waffeln und vielen guten Gesprächen zusammen. Natürlich durfte auch eine echte Schiffstaufe nicht fehlen. Den Namen „Seepferdchen“ hatten die Kinder zuvor selbst ausgewählt und mehrheitlich beschlossen. Die Taufe wurde anschließend mit wassergefüllten Ballons und einem fröhlichen Einsatz von Wasserpistolen gefeiert. Möglich wurde die Anschaffung des Spielschiffs durch das Engagement zahlreicher Unterstütze-rinnen und Unterstützer. Ein besonderer Dank gilt der gemeinsamen Spende der Caramo GmbH und Thorsten Rühmann e.K. in Höhe von 1.000 Euro. Darüber hinaus beteiligten sich viele Familien mit Spenden an der Finanzierung. Auch die Tausendfüßler Stiftung brachte Mittel aus ihren Rücklagen ein.

Erst das Zusammenspiel aus Spendenbereitschaft und Eigenmitteln machte die Anschaffung des neuen Spielgeräts möglich. Die Kita Tausendfüßler Krückauring bedankt sich herzlich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern sowie bei den zahlreichen Gästen, die die Einweihung gemeinsam gefeiert haben. Das „Seepferdchen“ wird die Kinder nun viele Jahre lang auf ihren fantasievollen Abenteuerreisen begleiten.