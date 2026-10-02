Veröffentlicht am 02.10.2026

Kaltenkirchen. Lernen unter freiem Himmel, gemeinsam arbeiten und Natur unmittelbar erleben: An der Gemeinschaftsschule am Marschweg steht den Schülerinnen und Schülern ab sofort ein neues „Grünes Klassenzimmer“ zur Verfügung. Nachdem der Baubetriebshof der Stadt Kaltenkirchen die bauliche Umsetzung während der Sommerferien abschließen konnte, nimmt die Schule den neuen Außenlernort nun in Betrieb.

Das Grüne Klassenzimmer soll Unterricht und außerschulische Bildungsangebote stärker mit Naturerfahrungen verbinden. Gleichzeitig entstehen zusätzliche Arbeitsmöglichkeiten außerhalb des Schulgebäudes, die beispielsweise während Freiarbeitsphasen genutzt werden können. Vorgesehen ist eine vielseitige Nutzung – von naturwissenschaftlichen Experimenten und Umweltprojekten über künstlerische und musikalische Aktivitäten bis hin zum gemeinschaftlichen Lernen.

„Mit dem Grünen Klassenzimmer ist ein Lernort entstanden, der zeigt, wie Schule auch außerhalb des klassischen Klassenraums funktionieren kann. Besonders freue ich mich, dass unser Baubetriebshof der Stadt mit seiner Arbeit ganz konkret dazu beigetragen hat, aus der Idee einen nutzbaren Ort für die Schülerinnen und Schüler zu machen. Das ist eine schöne Verbindung von Bildung, Nachhaltigkeit und praktischer Arbeit unserer Stadtverwaltung“, sagt Bürgermeister und Schulverbandsvorsteher Stefan Bohlen.

Schulleiter Hanke Buck erklärt: „Nachhaltigkeit und Klimabewusstsein sind Themen, die die Lebenswelt unserer Schülerinnen und Schüler heute ganz selbstverständlich prägen. Schule hat die Aufgabe, dieses Bewusstsein aufzugreifen und jungen Menschen Räume zu geben, in denen sie ökologische Zusammenhänge nicht nur theoretisch kennenlernen, sondern unmittelbar erleben können. Mit dem Grünen Klassenzimmer schaffen wir genau einen solchen zeitgemäßen Lernort – mitten in der Natur und gleichzeitig mitten in unserem Schulalltag.“

Das Grüne Klassenzimmer ist als naturnaher Außenlernraum gestaltet. Herzstück ist ein amphitheaterähnlicher Sitzbereich mit Sitzstufen, Sonnensegeln und einer zentralen Fläche. Eine Tafelwand und weitere Elemente ermöglichen unterschiedliche Unterrichtsformen sowie Einzel- und Gruppenarbeit unter freiem Himmel. Ergänzt wird der Bereich durch eine kleine Streuobstwiese. Hier können

Themen wie Biodiversität, nachhaltige Ernährung und ökologische Zusammenhänge künftig unmittelbar und praxisnah vermittelt werden.

Ein wichtiger Bestandteil des Projekts ist die Beteiligung der Schulgemeinschaft. Insbesondere die Wahlpflichtbereiche „WPU – Die Macher“ und „WPU – Imkerei: Pflege der schuleigenen Bienen“ sowie die Schülervertretung sind in Planung und Umsetzung eingebunden gewesen. Damit sollen neben Umweltkompetenz auch Partizipation und Verantwortungsbewusstsein gestärkt werden.

Das Grüne Klassenzimmer ist zugleich Bestandteil der Ausrichtung der Gemeinschaftsschule im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Perspektivisch soll der neue Bereich nicht nur für den regulären Unterricht zur Verfügung stehen, sondern auch in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit, der Offenen Ganztagsschule und weiteren Partnern genutzt werden.