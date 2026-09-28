Veröffentlicht am 28.09.2026

Hartenholm (ots) - Gestern Abend (27.09.2026) verunfallte auf der Kreisstraße 79 zwischen Hartenholm und Struvenhütten ein Motorradfahrer. Er kam in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte nach bisherigen Erkenntnissen gegen den Pfahl eines Weidezauns. Der Fahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er ihnen noch am Unfallort erlag.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein 64-jähriger Mann aus Kaltenkirchen mit seiner Ducati gegen 17:25 Uhr die K79 von Hartenholm kommend in Richtung Struvenhütten. Zwischen den Einmündungen Höllenweg und Mühlenstraße folgte er einer leichten Rechts-Links-Kurve und kam am Kurvenausgang nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem der Motorradfahrer rund 25 Meter über den Asphalt des angrenzenden Radwegs gerutscht war, prallte er sehr wahrscheinlich gegen den Pfahl eines Weidezaunes.

Eine Ersthelferin alarmierte die Rettungskräfte, die trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen nur noch den Tod des Mannes feststellen konnten.

Ursächlich für den Unfall dürfte nach ersten Einschätzungen eine überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder die Beteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers liegen nicht vor.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung des Motorrades war die Kreisstraße bis ca. 19:00 Uhr voll gesperrt.