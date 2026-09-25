Veröffentlicht am 25.09.2026

Kaltenkirchen. Wenn Starkregen Straßen und Keller unter Wasser setzt oder größere Wassermassen nach Überschwemmungen abgepumpt werden müssen, zählt jede Minute. Das Technische Hilfswerk (THW) Kaltenkirchen ist für solche Einsatzlagen jetzt noch besser gerüstet: Eine leistungsstarke Großpumpe der THW-Helfervereinigung Kaltenkirchen ist ab sofort einsatzbereit.

Möglich wurde die Fertigstellung durch eine gemeinsame Spende der Kaltenkirchener Bank und der Raiffeisenbank Leezen in Höhe von insgesamt 1.000 Euro. Beide Banken beteiligten sich mit jeweils 500 Euro an den Kosten für eine neue Plane, für die auf einem Anhänger installierte Großpumpe.

Die Pumpe wurde von der THW-Helfervereinigung Kaltenkirchen e.V. gebraucht erworben, anschließend mit eigenen Mitteln instandgesetzt und dann dem THW-Ortsverband für den Einsatz bei entsprechenden Einsätzen übergeben. Mit einer Förderleistung von bis zu 6.000 Litern Wasser pro Minute - das entspricht ungefähr 40 vollen Badewannen pro Minute - kann sie enorme Wassermengen bewegen Nach der technischen Instandsetzung fehlte lediglich noch eine geeignete neue Plane, um die Pumpe dauerhaft geschützt und einsatzbereit unterbringen zu können.

Am vergangenen Montag übergaben Ronja Heidborn, zuständig für Social Media bei der Raiffeisenbank Leezen, und Urs Henning, zuständig für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit bei der Kaltenkirchener Bank, den symbolischen Scheck an Dirk Kraft, Vorsitzender der THW-Helfervereinigung Kaltenkirchen e.V., sowie Timm Steenbuck, Einsatzkraft des THW Kaltenkirchen.

„Wir unterstützen gerne Vereine und Verbände in unserer Region, die sich für die Gemeinschaft engagieren. Das gilt für uns nicht nur finanziell, sondern auch ganz praktisch. Beispielsweise werden ehrenamtlich aktive Mitarbeitende wie Timm Steenbuck von uns für ihre Einsätze freigestellt. Mit unserer Spende möchten wir dazu beitragen, dass das THW über die notwendige Ausstattung verfügt, um im Ernstfall schnell und effektiv helfen zu können“, erklärt Ronja Heidborn von der Raiffeisenbank Leezen.

Auch die Kaltenkirchener Bank sieht in der Unterstützung des THW einen wichtigen Beitrag für die Region. „Ehrenamtliches Engagement ist für unsere Gesellschaft unverzichtbar. Deshalb unterstützen wir gerne lokale Vereine und Verbände, die sich für andere Menschen und unsere Region einsetzen. Wir freuen uns, mit unserer Spende gemeinsam mit der Raiffeisenbank Leezen dazu beizutragen, dass das THW Kaltenkirchen bei Starkregen und Überschwemmungen künftig noch leistungsfähiger helfen kann“, sagt Urs Henning von der Kaltenkirchener Bank.

Für die THW-Helfervereinigung ist die Spende ein wichtiger Baustein, um die Einsatzmöglichkeiten des Ortsverbandes zu erweitern. „Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Kaltenkirchener Bank und der Raiffeisenbank Leezen für diese großzügige Unterstützung. Durch die Spende konnte die noch fehlende Plane beschafft werden und unsere Großpumpe ist damit jetzt vollständig einsatzbereit. Gerade bei Starkregenereignissen und Überschwemmungen kann eine solche Pumpe einen wichtigen Beitrag leisten. Gleichzeitig ist die Unterstützung durch Unternehmen aus der Region eine großartige Würdigung der Arbeit unserer ehrenamtlichen Einsatzkräfte“, betont Dirk Kraft, Vorsitzender der THW-Helfervereinigung Kaltenkirchen e.V.

Eine besondere Verbindung zur Spende hat Timm Steenbuck. Er engagiert sich als Einsatzkraft in der Bergungsgruppe des THW Kaltenkirchen und arbeitet gleichzeitig hauptberuflich bei der Raiffeisenbank Leezen. „Für mich persönlich ist es eine besondere Wertschätzung meines ehrenamtlichen Engagements, dass mein Arbeitgeber, aber auch die Kaltenkirchener Bank mit dieser Spende dazu beitragen, dass meine Kameradinnen und Kameraden mit der Großpumpe jetzt noch besser auf Starkregen und Überschwemmungen vorbereitet sind und im Einsatzfall schnell helfen können“, sagt Timm Steenbuck.

Die Großpumpe steht dem THW Kaltenkirchen damit künftig für entsprechende Einsatzlagen zur Verfügung. Gerade die zunehmende Zahl von Starkregenereignissen und damit verbundenen Überflutungen stellt Einsatzorganisationen immer wieder vor große Herausforderungen. Leistungsfähige Pumptechnik kann dabei entscheidend sein, um Wasser schnell aus betroffenen Bereichen zu entfernen.

Mit der gemeinsamen Unterstützung setzen die beiden Banken ein Zeichen für die Bedeutung des Ehrenamts und für die Zusammenarbeit zwischen regionaler Wirtschaft und den Einsatzorganisationen vor Ort.

Foto: Vor dem Großpumpen-Anhänger mit der neuen Plane übergeben Ronja Heidborn (Raiffeisenbank Leezen, 3. v.l.) und Urs Henning (Kaltenkirchener Bank, ganz rechts) den symbolischen Scheck an Dirk Kraft (Vorsitzender THW-Helfervereinigung Kaltenkirchen, links) und Timm Steenbuck (Einsatzkraft THW-Kaltenkirchen, 2. v.l.)