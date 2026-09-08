Veröffentlicht am 08.09.2026

Kaltenkirchen. Das Leben in einer Patchwork-Familie gehört zum familiären Alltag unserer Gesellschaft. Immer mehr Menschen leben in neu zusammengesetzten Familien, denen Menschen unterschiedlicher Generationen und familiärer Ursprünge angehören. In dieser Vielfalt der Beziehungen und Lebensgeschichten braucht es eine gute Orientierung und Verständigung, damit das Leben in der neuen Familie gelingen kann.

Der Vortrag Patchwork-Familien, Orientierung für das Leben im Beziehungsdschungel gibt Erläuterungen und Hilfestellungen für Menschen, die in Patchwork-Familien leben oder sich darauf vorbereiten wollen. Die Teilnehmer_innen des Vortrages haben die Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen und Fragen zu stellen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet am Donnerstag, den 24.09.2026, um 19.00 Uhr, im Rahmen der „Kaltenkirchener PERSPEKTIVEN“ im Haus der Sozialen Beratung – Beratungszentrum Kaltenkirchen, Flottkamp 13b/1.Stock (Raum: 1.30), statt.

Referent: Marius Neuhaus, Leiter der Erziehungs- und Familienberatung Kaltenkirchen, Dipl. Sozialpädagoge, Systemischer Therapeut