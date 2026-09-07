Veröffentlicht am 07.09.2026

Kaltenkirchen. Nach dem erfolgreichen Auftakt in den Sommerferien geht das junge Schauspielangebot in Kaltenkirchen in die nächste Runde: Aus dem erstmals angebotenen Schauspiel-Crashkurs „Acting up!“ mit Schauspieler Ivan Dentler wird ab September der „THEATER: Jugend-Club Kaltenkirchen“.

„Der Schauspiel-Crashkurs in den Sommerferien hat gezeigt, wie viel Freude und kreative Energie entstehen, wenn junge Menschen die Möglichkeit bekommen, sich auf der Bühne auszuprobieren. Mit dem THEATER: Jugend-Club möchten wir daran anknüpfen und Jugendlichen einen festen Raum geben, in dem ihre Ideen, ihre Geschichten und ihre Persönlichkeit im Mittelpunkt stehen“, sagt Kaltenkirchens Kulturmanagerin Teresa Weiermann.

Immer dienstags von 15 bis 16.30 Uhr heißt es in der Volkshochschule Kaltenkirchen also bald: „Bühne frei für deine Story!“ Mitmachen können Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren, die Lust haben, sich auf der Bühne auszuprobieren, eigene Ideen einzubringen und gemeinsam mit anderen die Welt des Theaters zu entdecken. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Wer zunächst ausprobieren möchte, ob Schauspiel und Theater das Richtige sind, hat dazu am Dienstag, 15. September, Gelegenheit. An diesem Tag findet ein kostenfreier Schnuppertermin statt.

„Mit dem Jugend-Club schaffen wir einen Ort, an dem junge Menschen kreativ sein, Neues ausprobieren und ihre eigenen Geschichten erzählen können. Theater stärkt nicht nur Selbstvertrauen und Ausdrucksfähigkeit, sondern vor allem auch das Miteinander. Ich freue mich sehr, dass aus dem ersten Ferienangebot nun etwas Dauerhaftes für junge Menschen in Kaltenkirchen entsteht“, sagt Bürgermeister Stefan Bohlen.

Der THEATER: Jugend-Club Kaltenkirchen ist eine Kooperation der Stadt Kaltenkirchen mit dem VJKA und der Volkshochschule Kaltenkirchen. Gemeinsam ermöglichen die Kooperationspartner Jugendlichen einen niedrigschwelligen Zugang zu Schauspiel, Bühne und kreativem Ausdruck.

„Die Idee für eine dauerhafte Zusammenarbeit ist aus dem Ferienpass heraus entstanden. Der Schauspiel-Crashkurs hat gezeigt, wie gut das Angebot bei den Jugendlichen ankommt. Deshalb haben wir gemeinsam mit der Volkshochschule die Kooperation weiterentwickelt und freuen uns sehr, dass daraus nun der THEATER: Jugend-Club entsteht“, sagt Denise Funke vom Jugendbüro der Stadt Kaltenkirchen.

Anmeldung und weitere Informationen: https://www.vjka.de/kultur-akademie-segeberg/angebote/theater-buehne-frei-fuer-deine-story.html