Veröffentlicht am 14.08.2026

Kaltenkirchen. Anfang September heißt es wieder: Fahrgeschäfte, bunte Lichter und der Geruch von Zuckerwatte und Bratwurst auf dem Festplatz Kaltenkirchen. Von Freitag, 4. September, bis Montag, 7. September 2026, findet der traditionelle Kaltenkirchener Jahrmarkt statt. Bereits zum 42. Mal verwandelt sich der Festplatz in einen Treffpunkt für große und kleine Jahrmarktfans aus Kaltenkirchen und der gesamten Region. Insgesamt handelt es sich um den 200. Jahrmarkt in Kaltenkirchen.

Das Interesse der Schaustellerbetriebe am Kaltenkirchener Jahrmarkt ist auch in diesem Jahr groß. Insgesamt gingen 199 Bewerbungen bei der Stadt ein. Nach der Auswahl können nach aktuellem Planungsstand 76 Schaustellerbetriebe berücksichtigt werden. Alle ausgewählten Betriebe haben ihr Kommen bereits zugesagt.

„Unser Jahrmarkt gehört seit jeher fest zu Kaltenkirchen und bringt Menschen aller Generationen zusammen. Ich freue mich sehr, dass das Interesse der Schaustellerinnen und Schausteller wieder so groß ist und wir unseren Besucherinnen und Besuchern eine abwechslungsreiche Mischung bieten können. Vier Tage lang dürfen wir uns auf einen lebendigen Vergnügungspark und viele schöne Begegnungen freuen“, sagt Stefan Bohlen, Bürgermeister der Stadt Kaltenkirchen.

Zu den weithin sichtbaren Höhepunkten gehört auch in diesem Jahr das „Grand Lux Panorama Riesenrad“. Mit einer Höhe von 35 Metern bietet es den Fahrgästen einen besonderen Blick über den Jahrmarkt, Kaltenkirchen und das Umland.

Für Tempo und Nervenkitzel sorgen unter anderem „The BEAST“, der „Super Hopser“, „Viva Mexiko“, der „Dancer“, „Action“, der „Jumper“ sowie der „Zombie Coaster“.

Erstmals beim Kaltenkirchener Jahrmarkt dabei ist der Autoskooter „ROAD of DREAMS“. Ebenfalls Premiere in Kaltenkirchen feiert der gerade modernisierte „Fuzzy’s Lachsaloon“.

Auch für die jüngeren Jahrmarktgäste gibt es zahlreiche Angebote. Mit dabei sind unter anderem das „Kinderparadies“, die „Highway Rallye No. 2“, „Lehmanns Kinderwelt“, das Kinderbodenkarussell, der „Mini-Star-Lifter“, der „Bienenflieger“ und die „Piratenrutsche“.

Verkehrshinweis zur Norderstraße

Aufgrund des Jahrmarktes wird die Norderstraße von Freitag, 4. September 2026, 8:00 Uhr, bis Montag, 7. September 2026, 24:00 Uhr, für den gesamten Durchgangsverkehr gesperrt.

Die Zufahrt zu den gebührenpflichtigen Parkplätzen in der Norderstraße ist während dieses Zeitraums ausschließlich über die Barmstedter Straße möglich. Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmenden, die Sperrung bei ihrer An- und Abreise zu berücksichtigen.