Veröffentlicht am 11.08.2026

Bad Segeberg – Mit einer energiegeladenen Show und ihrem unverkennbaren Sound hat die multivocal band SOATEBA aus Kaltenkirchen das Publikum am Eröffnungstag des European Peoples' Festivals (EPF) in Bad Segeberg mitgerissen. Trotz teils starker Regengüsse bewies die 15-köpfige Formation eindrucksvoll, warum sie seit mittlerweile über fünf Jahrzehnten eine feste Größe in der schleswig-holsteinischen Musiklandschaft ist.

Das EPF, das in diesem Jahr europäische Begegnungen und kulturellen Austausch feierte, bot den Rahmen für den außergewöhnlichen Auftritt. Obwohl das ungemütliche Wetter die Besucherreihen vor der Bühne etwas lichtete, ließen sich weder die Band noch die verbliebenen Festivalbesucher die Laune vermiesen.

SOATEBA – deren Name sich traditionell aus den vier klassischen Gesangsstimmen Sopran, Alt, Tenor und Bass zusammensetzt – verzichtet bewusst auf das klassische Chor-Konzept.

Mit einem maßgeschneiderten Set-up aus Pop-, Rock- und Party-Klassikern traf die Band genau den Nerv der anwesenden Musikfans. Zum absoluten Highlight und passenden Soundtrack des Tages wurde dabei der Kulthit „It's Raining Men": Während es vom Himmel teils in Strömen goss, feierte das Publikum in bunten Regenjacken und unter Regenschirmen ausgelassen vor der Bühne. Neben diesem wetterfesten Kracher boten die Sängerinnen und Sänger mit Hits von Queen und Michael Jackson oder dem ESC-Siegertitel „Euphoria" eine Performance, die von der ersten Minute an zum Mittanzen im Regen einlud. Unterstützt wurde der Gesang durch perfekt abgestimmte Choreografien und die für SOATEBA typischen, wechselnden Outfits.

Nach dem erfolgreichen Festival-Auftritt blickt die Band bereits auf die nächsten Projekte und Proben. Wer die multi-vocal band live erleben oder Teil des Ensembles werden möchte, findet alle Informationen, Termine und Kontaktdaten unter www.soateba.de.