Veröffentlicht am 06.08.2026

Kaltenkirchen (ots) - Am 29.07.26 um 13:43 Uhr kam es auf dem Bahnhof in Kaltenkirchen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen. Am Mittwoch, den 29.07.2026, gegen

13:43 Uhr kam es auf dem Bahnhof in Kaltenkirchen Nahe des Fahrkartenautomaten zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ermittlungen ergaben, dass sich Personen in unmittelbarer Nähe befunden haben, welche diesen Vorfall gesehen haben könnten. Ein junger Mann, der wichtiger Zeuge des Geschehens sein könnte, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Es handelt sich hier um einen ca.25-30 jährigen Mann, welcher mit einem weißen Sport T-Shirt des Fußball Vereins Real Madrid bekleidet war. Er trug eine schwarze Umhängetasche bei sich.

Die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei nahmen die Ermittlungen auf und suchen Zeuginnen und Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Pinneberg unter 04101/202451 entgegen.