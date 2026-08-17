Veröffentlicht am 17.08.2026

Kaltenkirchen. Am Dienstag, den 18.08.26 um 19.00 Uhr findet ein Online-Vortrag der SHUG Schleswig-Holsteinischen Universitätsgesellschaft in Kooperation mit der VHS Kaltenkirchen-Südholstein mit Prof. Dr. Friedhelm Taube zum Thema “Kann der Sektor Landwirtschaft in SH klimaneutral werden?” statt.

Das Klimaschutzgesetz verlangt, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen - SH hat sich darüber hinaus verpflichtet, dieses Ziel bis 2040 zu erreichen. Angesichts der Tatsache, dass derzeit mehr als 40% der Treibhausgas (THG) -Emissionen in SH den Sektoren Landwirtschaft und Landnutzung (LULUC) zugeordnet werden, sind die Herausforderungen für den Sektor in den kommenden 15 Jahren enorm. Seitens der Landesregierung liegen bisher keine Vorschläge und dazu gehörige Meilensteine vor, die die Zielerreichung nachvollziehbar gestalten. Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen eines von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) finanzierten Projektes analysiert, welchen Beitrag der Sektor zur Klimaneutralität leisten kann. Die Ergebnisse der Studie wurden im Juni diesen Jahres im Wissenschaftsjournal Berichte über Landwirtschaft publiziert (https://doi.org/10.12767/buel.v103i1.536) und sind öffentlich zugänglich.

Die drei großen Stellschrauben zur Zielerreichung sind

die Wiedervernässung der entwässerten Moore; die Halbierung des Konsums von Nahrungsmitteln tierscher Herkunft bzw. der Nutztierhaltung im Lande und die deutliche Reduktion des Einsatzes von Stickstoffdüngern und die Erhöhung der Stickstoff-Effizienz über Anbausysteme, die in der Intesität zwischen konventionellem und ökologischem Landbau liegen ('Hybrid-Landwirtschaft').

In Summe können so etwa 2/3 der aktuellen THG-Emissionen aus Landwirtschaft und Landnutzung eingespart werden bei gleicher Produktionsmenge an Kalorien und Protein, dann jedoch betont pflanzlichen Ursprungs. Diese Transformation ist als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen und politisch so zu adressieren - entsprechende Handlungsoptionen werden diskutiert.

Der Link zur Teilnahme: https://zoom.us/j/96811478845?pwd=zkYZeTs7BFOWCS9oo6lPjB7dTlR21J.1