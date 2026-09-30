Veröffentlicht am 30.09.2026

Kaltenkirchen sucht wieder musikalische Talente: Nach der erfolgreichen Premiere wird „Kaltenkirchen Vibes“ 2027 fortgesetzt. Ob Solo-Act, Band, Rap, Pop, Rock oder eine ganz andere Musikrichtung – willkommen sind alle Genres. Teilnehmen können Musikerinnen und Musiker aus Schleswig-Holstein und Hamburg.

Die Bewerbung ist unkompliziert: Interessierte schicken bis zum 10. Januar 2027 ein Bewerbungsvideo per WhatsApp an 0174 6918166. Aus den Bewerbungen werden die Acts für den großen Live-Contest ausgewählt. Dieser findet am 20. März 2027 in der Bürgerhalle Kaltenkirchen statt.

„Die erste Runde von Kaltenkirchen Vibes hat gezeigt, wie viel musikalisches Talent es in unserer Region gibt und wie gut ein solches Format in Kaltenkirchen funktioniert. Deshalb war für uns schnell klar: Das soll keine einmalige Sache bleiben. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt in die zweite Runde gehen und das Projekt gemeinsam mit dem Jugendhaus weiterentwickeln“, sagt Bürgermeister Stefan Bohlen.

Neu ist in diesem Jahr die Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus Kaltenkirchen. Gemeinsam setzen die Stadt und das Jugendhaus „Kaltenkirchen Vibes“ um und entwickeln das erfolgreiche Format weiter. So erhält das Projekt eine noch breitere Basis und wird als gemeinsames Angebot für junge Musiktalente fortgeführt.

„Mit der zweiten Runde wollen wir Kaltenkirchen Vibes weiter etablieren. Uns geht es nicht nur um einen Abend auf der Bühne, sondern darum, Talenten eine echte Plattform zu geben, auf der sie sich ausprobieren, präsentieren und weiterentwickeln können. Dass wir das nun gemeinsam mit dem Jugendhaus umsetzen, ist für das Format ein wichtiger nächster Schritt“, erklärt Kulturmanagerin Teresa Weiermann.

Auch für das Jugendhaus passt die Kooperation unmittelbar zur eigenen Arbeit mit jungen Menschen. Ronja Sommer, Leitung des Jugendhauses Kaltenkirchen, sagt: „Musik ist für viele Jugendliche ein wichtiger Teil ihres Lebens und eine Möglichkeit, sich auszudrücken. Bei Kaltenkirchen Vibes können sie mit dem, was sie selbst auf die Beine stellen, raus aus dem Proberaum und rauf auf die Bühne. Genau solche Möglichkeiten möchten wir jungen Menschen gemeinsam mit der Stadt eröffnen.“

Preise mit Festival-Faktor

Auch bei den Preisen legt „Kaltenkirchen Vibes“ in der zweiten Runde nach: Für den 1. Platz gibt es 1.000 Euro, für den 2. Platz 750 Euro und für den 3. Platz 500 Euro. Diese Summen dürfen im professionellen Tonstudio nach Wunsch umgesetzt werden.

Und damit nicht genug: Die Top 3 erhalten außerdem die Chance, beim Kaltenkirchener Stadtfest und beim MOST WANTED Festival 2027 aufzutreten. Damit führt der Weg bei „Kaltenkirchen Vibes“ vom Bewerbungsvideo über die Bürgerhalle bis auf weitere große Bühnen.

Die wichtigsten Daten: Bewerbung per Video bis 10. Januar 2027, Einsendung per WhatsApp an 0174 6918166, Live-Contest am 20. März 2027 in der Bürgerhalle Kaltenkirchen. Teilnehmen können Musikerinnen und Musiker aus Schleswig-Holstein und Hamburg, alle Musikrichtungen sind willkommen.

Unterstützt wird Kaltenkirchen Vibes auch in diesem Jahr von der Sparkasse Südholstein. Für Saskia Ernst von der Sparkasse ist dabei vor allem die Möglichkeit wichtig, jungen Menschen Raum für ihre Ideen zu geben: „Musik bringt Menschen zusammen und bietet dem jungen Musiknachwuchs die Möglichkeit, sich auszuprobieren und zu zeigen, was in ihnen steckt. Wir freuen uns, mit unserer Unterstützung dazu beizutragen, dass junge Talente in der Region eine solche Bühne bekommen.“

Wer ebenfalls unterstützen möchte, kann sich zum Sponsoring gerne melden unter t.weiermann@kaltenkirchen.de