Veröffentlicht am 25.09.2026

Die STARTER Ausbildungsmesse hat am 18. September 2026 in Kaltenkirchen mit einem neuen Konzept stattgefunden. Über 70 Unternehmen und Institutionen präsentierten Ausbildungsberufe, Karrierewege und berufliche Perspektiven. Neben zahlreichen regionalen Betrieben waren auch bundesweit tätige Unternehmen vertreten.

Erstmals wurde die Ausbildungsmesse am Vormittag als interne Schulveranstaltung durchgeführt. Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule am Marschweg, der Dietrich-Bonhoeffer-Schule und des Gymnasiums Kaltenkirchen nahmen an der Berufsorientierung teil. Auch die Schülerinnen und Schüler der Leibniz Privatschule Kaltenkirchen und der Freien Waldorfschule waren eingeladen.

Hinter der Veränderung stand ein klares Ziel: Berufsorientierung sollte nicht davon abhängen, ob Jugendliche eine Ausbildungsmesse in ihrer Freizeit besuchen. Gerade diejenigen, die noch keine konkreten Vorstellungen von ihrem weiteren beruflichen Weg haben, benötigen Informationen, Orientierung und die Möglichkeit, unterschiedliche Berufsfelder kennenzulernen.

„Wir möchten die Jugendlichen dort erreichen, wo sie sind, und ihnen die Chance geben, sich frühzeitig und ohne große Hürden mit ihrer beruflichen Zukunft auseinanderzusetzen. Nicht jeder weiß schon, wohin der eigene Weg führen soll. Umso wichtiger ist es, Möglichkeiten aufzuzeigen, persönliche Gespräche zu ermöglichen und damit eine gute Grundlage für die eigenen Entscheidungen zu schaffen“, sagt Stefan Bohlen, Bürgermeister der Stadt Kaltenkirchen.

Im direkten Austausch mit den Ausstellenden konnten sich die Jugendlichen über Ausbildungsberufe und Einstiegsmöglichkeiten informieren, Fragen stellen und erste Kontakte zu potenziellen Ausbildungsbetrieben knüpfen. Erstmals war auch das Jugendhaus Kaltenkirchen Teil der Messe. Dort wurde unter anderem zu verschiedenen FSJ-Angeboten und dem Handwerkerjahr informiert. Auch das Berufsinformationszentrum sowie die Jugendberufsagentur des Kreises Segeberg waren vor Ort. Zudem konnten kostenfrei Bewerbungsfotos erstellt werden.

„Wir haben uns sehr gefreut, dass das Jugendhaus in diesem Jahr erstmals Teil der STARTER Messe sein durfte. Die Veranstaltung war sehr gut besucht und die verschiedenen Stände und Angebote im Jugendhaus wurden sehr positiv angenommen“, sagt Ronja Sommer, Teamleitung des Jugendhauses Kaltenkirchen.

Die Messe zeigt die tolle Zusammenarbeit der drei Schulen im Rahmen der Berufsorientierung. Nur mit engagierte Lehrkräften und mit Unterstützung der Schulleitungen konnte dieses Format so erfolgreich umgesetzt werden.

Auch der Kaltenkirchener Ring war an der Organisation beteiligt. „Das neue Konzept hat für frischen Wind gesorgt. Es war großartig zu sehen, wie lebendig die Atmosphäre war und wie gut die Gespräche zwischen den Jugendlichen und den Unternehmen funktioniert haben“, sagt Michael Weiß, Vorstandssprecher des Kaltenkirchener Rings.

Unterstützt wurde die STARTER Messe von XXXLutz als Hauptsponsor sowie von famila, EDEKA und der Bäckerei Tackmann. Die Stadt Kaltenkirchen bedankt sich bei allen Unterstützenden, Beteiligten und Ausstellenden - und natürlich beim gesamten Team - für ihr Engagement.

Seit ihrer ersten Durchführung im Jahr 2015 haben sich die STARTER-Aktivitäten in Kaltenkirchen zu einem festen Bestandteil der Berufsorientierung entwickelt. In enger Zusammenarbeit zwischen Schulen, Stadt und Wirtschaft werden die Formate kontinuierlich weiterentwickelt. Neben der STARTER Ausbildungsmesse gehören dazu das STARTER OPEN AIR und STARTER ON TOUR. Gemeinsames Ziel ist es, Jugendlichen praxisnahe Einblicke in die Arbeitswelt zu ermöglichen und sie bei der Entscheidung über ihren weiteren beruflichen Weg zu unterstützen.

Mehr unter: www.berufemap.de/starter