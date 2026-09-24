Veröffentlicht am 24.09.2026

Kaltenkirchen. Das beliebte Einheitsbuddeln in Kaltenkirchen findet auch in diesem Jahr wieder statt – allerdings etwas später als gewohnt. Während die gemeinsame Pflanzaktion traditionell rund um den Tag der Deutschen Einheit stattfindet, lädt die Stadt Kaltenkirchen in diesem Jahr am Samstag, 21. November 2026, zum gemeinsamen Bäumepflanzen ein.

Für die Bäume hat der spätere Zeitpunkt sogar Vorteile: Im November befinden sie sich bereits mehr oder weniger in der Vegetationsruhe. Gleichzeitig kann das Wurzelwachstum bei geeigneten Bodentemperaturen weiter stattfinden. So haben die frisch gepflanzten Bäume die Möglichkeit, vor dem Winter anzuwachsen und im Frühjahr mit guten Voraussetzungen in die neue Vegetationsperiode zu starten.

Die Vorbereitungen laufen bereits, die Bäume für die diesjährige Pflanzaktion werden derzeit beschafft.

„Das Einheitsbuddeln gehört für viele Menschen inzwischen fest zum Jahreslauf in Kaltenkirchen. In diesem Jahr müssen wir uns einfach ein paar Wochen länger gedulden – dafür erwischen wir für die Bäume einen sehr guten Pflanzzeitpunkt. Wir freuen uns wieder auf viele Besucherinnen und Besucher, die gemeinsam mit uns anpacken“, sagt Bürgermeister Stefan Bohlen.

Am bewährten Charakter der Aktion ändert sich nichts: Gemeinsam werden wieder zahlreiche neue Bäume gepflanzt. Weitere Informationen zum genauen Ablauf folgen rechtzeitig vor dem Termin.