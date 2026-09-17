Veröffentlicht am 17.09.2026

Oersdorf. Stöbern, feilschen, Schnäppchen machen und dabei viele bekannte Gesichter treffen: Am Samstag, 19. September 2026, lädt der Bürgerverein Oersdorf e. V. bereits zum 50. Oersdorfer Flohmarkt ein.

Rund um das Gemeindehaus, von der Feuerwehr bis zur Speelwisch, verwandelt sich Oersdorf an diesem Tag wieder in einen großen Marktplatz. Der Flohmarkt hat sich über viele Jahre zu einem beliebten Treffpunkt für Besucherinnen und Besucher aus Oersdorf und der Umgebung entwickelt. An den zahlreichen Ständen gibt es jede Menge zu entdecken – von gut erhaltenen Alltagsgegenständen über kleine Schätze und Kuriositäten bis hin zu Pflanzen und Trödel.

Los geht es bereits gegen 6 Uhr morgens, und erfahrungsgemäß herrscht schon früh reges Treiben. Bis in den frühen Nachmittag hinein wird gestöbert, gehandelt und geschnackt. Gerade die Mischung aus großem Flohmarkt und dörflicher Atmosphäre macht die Veranstaltung zu einem besonderen Termin im Oersdorfer Veranstaltungskalender.

Einfach kommen und verkaufen

Auch Kurzentschlossene können mitmachen: Wer selbst verkaufen möchte, benötigt keine Anmeldung. Die Standgebühr beträgt ab 5 Euro pro Meter und wird während des Marktes vor Ort eingesammelt.

Für Oersdorferinnen und Oersdorfer ist der Standaufbau ab Donnerstag, 17. September, 17 Uhr, möglich. Auswärtige können ab Freitag, 18. September, 12 Uhr, aufbauen.

Pflanzen- und Trödelbasar

Zum Flohmarkt gehört auch der Pflanzen- und Trödelbasar des Bürgervereins. Dafür werden gut erhaltene Dinge, Trödel, Pflanzen und Ableger gerne entgegengenommen. Die Abgabe ist am Freitag, 18. September, von 12 bis 15 Uhr am Gemeindehaus möglich.

Auch Kuchen- und Waffelteigspenden sind willkommen. Sie können ab Freitagnachmittag im Gemeindehaus abgegeben werden. Um vorherige Anmeldung sowie ein Rezept beziehungsweise eine Zutatenliste wird gebeten.

Wer den Bürgerverein beim Auf- und Abbau oder während der Veranstaltung unterstützen möchte, kann sich ebenfalls gerne melden.

Der Reinerlös des Flohmarktes fließt in die Aktivitäten des Bürgervereins und kommt damit dem Dorf zugute. Der Bürgerverein Oersdorf e. V. freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher, volle Flohmarktstände und einen lebendigen Jubiläumstag zum 50. Oersdorfer Flohmarkt.

Weitere Informationen zum Flohmarkt und zum Bürgerverein gibt es unter: www.buergerverein-oersdorf.de