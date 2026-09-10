Veröffentlicht am 10.09.2026

Kaltenkirchen – Wer seine Heizung modernisieren, auf erneuerbare Energien umsteigen oder den Energieverbrauch seines Hauses senken möchte, kann sich am Donnerstag, 17. September 2026, von 10 bis 16 Uhr kostenfrei im Kaltenkirchener Rathaus beraten lassen. Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein (VZSH) bietet dort einen Sonderberatungstag mit individuellen Einzelterminen an.

Die Beratung findet im Rathaus Kaltenkirchen, Holstenstraße 14, Raum 119, statt. Energieberater Steffen Jenner steht für jeweils bis zu 45-minütige persönliche Gespräche zur Verfügung. Dabei können individuelle Fragen zur energetischen Sanierung und zur zukünftigen Wärmeversorgung ebenso besprochen werden wie konkrete Maßnahmen für das eigene Haus oder die eigene Wohnung.

„Wir freuen uns, mit dem Sonderberatungstag der Verbraucherzentrale ein Angebot für diejenigen zu schaffen, die ihre individuelle Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien umstellen möchten oder überlegen, wie sie ihren Energieverbrauch durch Sanierungsmaßnahmen senken können", sagt Bürgermeister Stefan Bohlen.

Gerade der Wechsel zwischen heißen Sommertagen und kühleren Nächten zeigt, welchen Unterschied eine gute energetische Qualität von Gebäuden machen kann. Eine wirksame Dämmung schützt nicht nur im Winter vor Wärmeverlusten, sondern kann auch dazu beitragen, Wohnräume im Sommer länger kühl zu halten. Gleichzeitig stellen steigende Energiekosten und die gesetzlichen Anforderungen an eine klimafreundlichere Wärmeversorgung viele Eigentümerinnen und Eigentümer vor konkrete Fragen.

Der Sonderberatungstag umfasst unter anderem folgende Themen:

Maßnahmen zur energetischen Sanierung

Modernisierung und Austausch von Heizungsanlagen

Nutzung von Solaranlagen

Fördermittel und Zuschüsse

Energiesparen für Mieterinnen und Mieter bei Strom und Heizung

Prüfung von Energie- und Heizkostenabrechnungen

Damit möglichst konkrete Empfehlungen gegeben werden können, empfiehlt die Verbraucherzentrale, vorhandene Unterlagen mitzubringen. Dazu zählen beispielsweise Energiekostenabrechnungen, Schornsteinfegerprotokolle sowie aussagekräftige Fotos von Heizungsanlagen oder relevanten Gebäudeteilen.

Eine vorherige Terminbuchung ist zwingend erforderlich. Termine für den Sonderberatungstag können bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein unter 040 – 52 38 455 vereinbart werden. Für jedes Beratungsgespräch sind bis zu 45 Minuten vorgesehen. Eine Buchung ist bis zum Vortag der Veranstaltung möglich.

Dank der Förderung durch das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) ist die Energieberatung der Verbraucherzentrale kostenfrei.

Weitere Informationen gibt es unter www.verbraucherzentrale.sh/energieberatung, über die bundesweit kostenfreie Telefonnummer 0800 – 809 802 400 sowie unter 0431 – 590 99 40.