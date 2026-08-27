Veröffentlicht am 27.08.2026

Kaltenkirchen. Sie sind Seniorin oder Senior und besitzen bereits erste Kenntnisse im Umgang mit Smartphone, Tablet oder ähnlichen Geräten? Dann ist diese Veranstaltungsreihe genau das Richtige für Sie! In Kooperation mit der Stadtbücherei Kaltenkirchen, dem Seniorenbeirat und der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Kaltenkirchen bieten wir Ihnen praxisnahe Vertiefungen an, um Ihre digitalen Fähigkeiten zu erweitern.

Sebastian Bock von der Vereinigten VR Bank eG Föhr-Amrum Kaltenkirchen führt Sie am Dienstag, den 8. September in die Welt des Onlinebankings ein. Mit besonderem Fokus auf das Thema Sicherheit. Lernen Sie, wie Sie Ihre Bankgeschäfte sicher online erledigen und erfahren Sie, welche eigenen Sicherheitsvorkehrungen Sie treffen können, um sich optimal zu schützen

Einführung für Seniorinnen und Senioren 08.09.2026 16.00-17.30 Sicheres Onlinebanking

Im Jahr 2026 findet am 03. November noch eine weitere Veranstaltung statt, es wird in den elektronischen Mängelmelder Meldoo der Stadt Kaltenkirchen eingeführt. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei und finden in der Stadtbücherei statt. Um Anmeldung dort wird gebeten: persönlich, Telefon 04191-958 440 oder E-Mail: stadtbuecherei@kaltenkirchen.de