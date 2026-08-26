Veröffentlicht am 26.08.2026

Kaltenkirchen. Vier Nationen, rundum spannende Wettkämpfe und ein starkes Kaltenkirchener Team: Beim erstmals ausgetragenen HCA Karate Open in Odense trafen Karateka aus Dänemark, Schweden, Grönland und Deutschland aufeinander. Die Kaltenkirchener Turnerschaft war mit ihrem Wettkampfteam dabei – und konnte sich bei dem internationalen Turnier gleich mehrfach auf den vorderen Plätzen behaupten. In Kata und Shobu-Ippon-Kumite wurde in verschiedenen Alters- und Graduierungsklassen gekämpft, von den 12- bis 13-Jährigen bis zu den Veteranen ab 40 Jahren.

Die Teilnahme der Kaltenkirchener erfolgte auf Einladung des ausrichtenden Dojos, Karate-do Ichiro Odense. Zwischen den beiden Vereinen besteht bereits seit einigen Jahren eine freundschaftliche Verbindung, die durch gemeinsame Begegnungen und Veranstaltungen gepflegt wird.

Dabei steht nicht allein der sportliche Vergleich im Mittelpunkt. Die beteiligten Karatekas möchten mit solchen Begegnungen auch über die Grenzen einzelner Karate-Verbände hinweg Verbindungen schaffen und dazu beitragen, bestehende Unterschiede zwischen den verschiedenen Verbandsstrukturen zu überwinden. Das HCA Karate Open selbst verfolgt den Anspruch, ein offenes und verbindendes Shotokan-Turnier für Vereine und Organisationen unterschiedlicher Zugehörigkeit zu etablieren.

Auch sportlich verlief der Ausflug nach Odense äußerst erfolgreich. Hannes Petersen und Lars Möhle gewannen jeweils ihre Kata-Konkurrenz. Carolina Noack sicherte sich ebenfalls den ersten Platz in Kata und wurde zudem Zweite im Kumite. Ayla Sütcü, Levin Greve und Kyle Konradi erreichten jeweils den zweiten Platz in Kata. Levin Grewe holte zusätzlich Bronze im Kumite, während Eleni Antochi sowohl in Kata als auch im Kumite den dritten Platz belegte.

Eine besondere Herausforderung nahmen Finja Groß und Jochen Petersen an. Die beiden Grüngurte traten in den Gruppen der Danträger an und schlugen sich gegen die deutlich höher graduierten und erfahrenen Konkurrenten sehr achtbar. Für Podestplätze reichte es in diesem starken Teilnehmerfeld noch nicht.

Für die Kaltenkirchener Turnerschaft war die Reise nach Odense damit sportlich wie menschlich ein voller Erfolg – und zugleich ein weiterer Schritt, die freundschaftlichen Verbindungen über Länder- und Verbandsgrenzen hinweg zu pflegen.

Foto: hinten: Carolina Noack, Kyle Konradi, Levin Greve, Hannes Petersen, Jochen Petersen, Ayla Sütcü, Lars Möhle, Ulf Schmidt vorne: Eleni Antochi, Finja Groß