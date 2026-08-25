Kaltenkirchen:
Henstedt-Ulzburger Antrag seit 2023 gestellt - Kaltenkirchen war nicht informiert
Kaltenkirchen • Veröffentlicht am 25.08.2026
Anbieter
Stadt Kaltenkirchen
Firmendetails
Holstenstraße 14
24568 Kaltenkirchen
Landkreis: Kreis Segeberg
Branche: Wirtschaft
Ansprechpartner
Kein Ansprechpartner hinterlegt
Web: https://www.kaltenkirchen.de
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Schleswig-Holstein
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