Veröffentlicht am 22.09.2026

Kaltenkirchen. Das Bürgerhaus Kaltenkirchen wird zur Bühne für ein neues regelmäßiges Kulturformat: Mit abwechslungsreichen Veranstaltungen aus den Bereichen Lesung, Musik, Comedy und weiteren Kulturangeboten möchte die Stadt künftig etwa einmal im Monat zu besonderen Abenden ins Bürgerhaus einladen. Den Auftakt macht am Freitag, 2. Oktober 2026, um 19 Uhr der Kieler Filmemacher und Schriftsteller Jess Hansen mit seiner Multimedia-Lesung „Sturm über Hooge“. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich.

Unter dem Motto „Auf ’nen Abend – live im Bürgerhaus“ soll sich eine Veranstaltungsreihe etablieren, die ganz unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler nach Kaltenkirchen bringt und Events unkompliziert zugänglich macht. „Kaltenkirchen lebt von seiner Vielfalt – und genau diese Vielfalt möchten wir auch mit unseren Veranstaltungen sichtbar und erlebbar machen. Ich habe versprochen, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern weiterhin schöne gemeinsame Erlebnisse ermöglichen wollen, auch in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten. Denn eine lebenswerte Stadt braucht Orte der Begegnung, Kultur und Gemeinschaft. Wenn wir darin investieren, investieren wir in die Zukunft Kaltenkirchens“, sagt Bürgermeister Stefan Bohlen.

„Mit ‚Auf ’nen Abend‘ möchten wir das Bürgerhaus noch stärker als lebendigen Treffpunkt für Kultur und Begegnung etablieren. Ob Lesung, Musik oder Comedy – wir wollen regelmäßig interessante Menschen und gute Unterhaltung nach Kaltenkirchen holen und dabei bewusst unterschiedliche Formate ausprobieren. Ich freue mich sehr, dass wir mit Jess Hansen einen ebenso spannenden wie norddeutschen Auftakt haben“, sagt Kulturmanagerin Teresa Weiermann von der Stadt Kaltenkirchen.

Auftakt mit eindrucksvollen Bildern von Hallig Hooge

Bei „Sturm über Hooge“ nimmt Jess Hansen das Publikum mit hinter die Kulissen seiner NDR-Nordreportage „Land unter auf Hallig Hooge“. Anfang Dezember 2013 reiste Hansen mit seinem Fernsehteam auf die kleine Hallig in der Nordsee – und geriet mitten in den aufziehenden Jahrhundertsturm Xaver. Innerhalb von 24 Stunden erlebte das Team drei schwere Sturmfluten und ein Landunter, das die Existenz der Halligbewohnerinnen und -bewohner bedrohte.

In seiner Multimedia-Lesung berichtet Hansen aus seinem Buch „Sturm über Hooge“, zeigt bewegende Szenen aus der Nordreportage und erzählt von den außergewöhnlichen Umständen der Dreharbeiten. Damit verbindet der Abend Lesung, Film und persönliche Einblicke in eine eindrucksvolle Reportage über das Leben mit den Naturgewalten der Nordsee.

Die Veranstaltung findet am Freitag, 2. Oktober 2026, um 19 Uhr im Bürgerhaus, Friedenstraße 9, statt. Der Eintritt ist frei. Aufgrund der begrenzten Plätze wird um Anmeldung unter veranstaltungen@kaltenkirchen.de oder telefonisch unter 04191 939-422 gebeten.

Fortsetzung 2027 bereits in Planung

Nach dem Auftakt soll „Auf ’nen Abend – live im Bürgerhaus“ 2027 regelmäßig fortgesetzt werden. Der nächste Termin ist für den 20. Februar 2027 vorgesehen.

Die konkreten Künstlerinnen und Künstler sowie Termine werden nach und nach bekannt gegeben. Ziel ist ein vielseitiges Programm, bei dem es sich lohnt, immer wieder „auf ’nen Abend“ im Bürgerhaus vorbeizuschauen.

Termin Auftakt: Freitag, 2. Oktober 2026, 19 Uhr · Bürgerhaus Kaltenkirchen, Friedenstraße 9 · Eintritt frei · Anmeldung: veranstaltungen@kaltenkirchen.de oder 04191 939-422.