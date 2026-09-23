Veröffentlicht am 23.09.2026

Kaltenkirchen. Mehrere Baustellen und damit verbundene Verkehrsführungen sorgen derzeit im Bereich Alvesloher Straße, Kallieser Straße, Lindrehm, Barmstedter Straße und Norderstraße für eine teilweise unübersichtliche Verkehrssituation. Die Stadt Kaltenkirchen möchte deshalb noch einmal gebündelt über den aktuellen Stand informieren und erläutern, welche Verbesserungen bereits auf den Weg gebracht wurden.

Der Kreuzungsbereich Alvesloher Straße/Kallieser Straße ist derzeit gesperrt. Die Umleitung und die Ausfahrt aus dem betroffenen Gebiet erfolgen über den Lindrehm und die Barmstedter Straße.

Zusätzlich bestehen aktuell halbseitige Fahrbahnsperrungen mit Ampelregelung in der Barmstedter Straße und der Norderstraße. In der Barmstedter Straße wird eine Bushaltestelle umgebaut. Nach aktuellem Stand sollen die Arbeiten kurzfristig abgeschlossen und die dortige Ampelanlage anschließend abgebaut werden.

In der Norderstraße finden Horizontalbohrungen statt. Auch hier werden die Verkehrseinschränkungen schrittweise reduziert: Zunächst soll der durch die Ampel geregelte Bereich verkleinert werden. Anschließend sollen die Arbeiten ausschließlich im Seitenraum fortgesetzt werden, sodass keine Ampelregelung mehr erforderlich ist.

Auch auf der Umleitungsstrecke selbst nimmt die Stadt Anpassungen vor. Im Lindrehm werden in einzelnen Bereichen Halteverbote eingerichtet, um den Verkehrsfluss zu verbessern. Auf ein flächendeckendes Halteverbot wird bewusst verzichtet, damit Parkmöglichkeiten für Anliegerinnen und Anlieger erhalten bleiben und zugleich die gefahrenen Geschwindigkeiten nicht zusätzlich begünstigt werden. Darüber hinaus wurde mit der Polizei abgestimmt, kurzfristig Geschwindigkeitskontrollen im Lindrehm durchzuführen.

Eine zusätzliche Umleitung durch den Schwalbenweg ist derzeit nicht vorgesehen. Insbesondere aufgrund des dortigen verkehrsberuhigten Bereichs und der fehlenden Fahrbahnbreiten für den Begegnungsverkehr.

Regelung für Bus- und Schülerverkehr

Nach erneuter Abstimmung mit den beteiligten Verkehrsunternehmen und der Baufirma wurde zudem die Verkehrsführung für den Busverkehr konkretisiert: Ausschließlich der Stadtbus kann über die Straße Am Hohenmoor an der Baustelle vorbeifahren. Der Schülerverkehr wird weiterhin über den Lindrehm geführt. Die entsprechende Beschilderung wird kurzfristig angepasst.

„Wir wissen, dass die verschiedenen Baustellen und Verkehrsführungen derzeit für viele Menschen schwer zu überblicken sind. Deshalb möchten wir noch einmal transparent darstellen, wie die aktuelle Verkehrsführung aussieht und an welchen Stellen wir bereits nachsteuern. Wir beobachten die Situation weiter und nehmen dort Anpassungen vor, wo sie sinnvoll und verkehrssicher möglich sind“, sagt Bürgermeister Stefan Bohlen.

Die Stadt Kaltenkirchen bittet alle Verkehrsteilnehmenden um besondere Aufmerksamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme im Bereich der Umleitungsstrecken