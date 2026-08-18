Veröffentlicht am 18.08.2026

Kaltenkirchen. Mit sportlichen Erfolgen, gemeinsamen Aktivitäten und besonderen Trainingserlebnissen blickt das Karate Dojo Kyotokan auf einen ereignisreichen Sommer zurück. Dabei zeigte sich einmal mehr, dass Karate im Verein weit mehr bedeutet als sportliches Training: Gemeinschaft, persönliche Entwicklung und gegenseitige Unterstützung stehen ebenso im Mittelpunkt wie die traditionelle Kampfkunst.

Kurz vor den Sommerferien konnte sich das Kyotokan bei der Ostdeutschen Meisterschaft wieder hervorragend präsentieren. Mit insgesamt elf Platzierungen erreichte das Dojo unter 34 teilnehmenden Vereinen Rang vier der Gesamtwertung. Der Erfolg unterstreicht die kontinuierliche Arbeit der Trainer und Athleten und zeigt, dass sich engagiertes Training auf allen Leistungsstufen auszahlt.

Ein weiterer Höhepunkt war das inzwischen dritte Kyotokan-Sommercamp an der Ostsee. Mit rund 30 Kindern und Jugendlichen, mehreren Trainern und Betreuern verbrachten die Teilnehmer ein Wochenende voller Karate, Bewegung und Gemeinschaft. Trainingseinheiten am Strand, sportliche Herausforderungen und gemeinsame Aktivitäten sorgten für unvergessliche Erlebnisse und stärkten den Zusammenhalt innerhalb des Vereins. Besonders der respektvolle Umgang miteinander und die Begeisterung aller Teilnehmer machten das Camp erneut zu einem vollen Erfolg.

Auch über die Vereinsgrenzen hinaus waren die Kaltenkirchener Karateka aktiv. Sieben Mitglieder des Kyotokan nahmen am diesjährigen DJKB-Gasshuku in Füssen teil, einem der größten Karate-Trainingslager Europas. Gemeinsam mit rund 800 Karateka aus dem In- und Ausland trainierten sie mehrere Tage mit hochrangigen Instruktoren aus Deutschland und Japan und sammelten wertvolle Erfahrungen für ihren weiteren Karateweg.

Doch auch während der Ferien blieb die Kaltenkirchener Halle nicht leer. Mit dem traditionellen Ferientraining bot das Kyotokan seinen Mitgliedern die Möglichkeit, gemeinsam aktiv zu bleiben, Kontakte zu pflegen und die Trainingsgemeinschaft auch in der Urlaubszeit zu erleben.

Für den Verein sind all diese Aktivitäten Ausdruck derselben Idee: gemeinsam trainieren, gemeinsam lernen und gemeinsam wachsen. Vom Vorschulkind bis zum Schwarzgurt, vom ersten Probetraining bis zum internationalen Lehrgang: Im Kyotokan verbindet Karate Menschen aller Alters- und Leistungsstufen. Gemeinsam trainieren, gemeinsam lernen und gemeinsam wachsen ist dabei weit mehr als ein Motto. Beim vereinsweiten Abschlusstraining vor den Sommerferien wurde dies besonders deutlich, als rund 80 Karateka aller Altersklassen gemeinsam auf der Trainingsfläche standen.

Nach den Sommerferien setzt das Kyotokan diesen Weg fort. Unter dem Motto „Gemeinschaft leben und Karate lernen“ starten wieder neue Anfängerkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Das vierwöchige Probetraining ist kostenlos und unverbindlich und bietet die Gelegenheit, die traditionelle Kampfkunst und die Vereinsgemeinschaft kennenzulernen. Anmeldung und Informationen unter www.kyotokan.de oder WhatsApp 04191 8733393.