Veröffentlicht am 17.08.2026

A7 - Moorkaten (ots) - Am heutigen Morgen ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A7, Höhe Moorkaten, Fahrtrichtung Nord gekommen. Eine Person wurde lebensgefährlich verletzt.

Am heutigen Tag, gegen 08:53 Uhr ist es auf der A7, in Fahrtrichtung Nord, Höhe Moorkaten zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Fußgänger gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein Mann eigenständig die Fahrbahn der A7 betreten. Folgend ist es zu einer Kollision zwischen dem Fußgänger und einem LKW gekommen. Der Grund des Betretens der Fahrbahn ist bislang nicht bekannt.

Der 40-Jährige Fußgänger wurde durch den Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins UKE nach Hamburg verbracht. Der Fahrer des LKWs wurde schock verletzt und wurde ärztlich behandelt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die A7 voll gesperrt, dadurch kam es zu Verkehrseinschränkungen. Gegen 13:00 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.