Stadt Kaltenkirchen:
Millionenprojekt Gymnasium: Was kann Kaltenkirchen stemmen?
Kaltenkirchen • Veröffentlicht am 06.10.2026
Anbieter
Stadt Kaltenkirchen
Firmendetails
Holstenstraße 14
24568 Kaltenkirchen
Landkreis: Kreis Segeberg
Branche: Wirtschaft
Ansprechpartner
Kein Ansprechpartner hinterlegt
Web: https://www.kaltenkirchen.de
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Produkte & LeistungenStadt Verwaltung Wirtschaft Bildung Freizeit Erholung Wohnen Verkehr Standorte Gewerbegebiete
Schleswig-Holstein
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