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Stadt Kaltenkirchen:
Millionenprojekt Gymnasium: Was kann Kaltenkirchen stemmen?

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Kaltenkirchen • Veröffentlicht am 06.10.2026

# Gymnasium # Kaltenkirchen # kosten # Bohlen

Anbieter

Stadt Kaltenkirchen

Firmendetails

Holstenstraße 14
24568 Kaltenkirchen
Landkreis: Kreis Segeberg
 Branche: Wirtschaft

Ansprechpartner

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Web: https://www.kaltenkirchen.de

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