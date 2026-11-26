Veröffentlicht am 26.11.2026

Kaltenkirchen. Wer kennt es nicht? Einmal gehört, geht eine Melodie tagelang nicht mehr aus dem Kopf. Das Ensemble Soateba hat aus diesem Phänomen ein Programm gemacht und lädt am Sonntag, den 29. November, zu seinem traditionellen Jahreskonzert in die Bürgerhalle Kaltenkirchen ein. Unter dem humorvollen Titel „Verflixte Ohrwürmer und ein bisschen Lametta“ erwartet das Publikum ein Abend voller musikalischer Highlights und einer ersten glitzernden Prise weihnachtlicher Vorfreude pünktlich zum ersten Advent.

Die 16 Sängerinnen und Sänger und die Live-Band unter der Leitung von Bernhard Froh bieten dabei einen abwechslungsreichen Mix aus Ensemble- und Solostücken dar. Rock, Pop und Soul, aber auch Besinnliches auf englisch, deutsch und platt, präsentiert mit bunten Accessoires und passenden Choreografien, begeistern schon seit Jahrzehnten das Soateba-Publikum.

Für frischen Wind auf der Bühne sorgen diesmal auch einige Neuzugänge im Ensemble. Mit dabei ist unter anderem die Siegerin des Wettbewerbs „Kaltenkirchen Vibes“.

Das Konzert beginnt am 29.11. um 17 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Karten sind im Vorverkauf für 18,- € auf www.soateba.de sowie nach Verfügbarkeit an der Abendkasse für 20,- € erhältlich (Schüler 50%).