Veröffentlicht am 20.07.2026

Kaltenkirchen Aufgrund von Bauarbeiten der Deutschen Bahn InfraGO kommt es Ende Juli in den Nachtstunden zu Einschränkungen auf der Linie A2. Zwischen Neumünster und Neumünster Süd richtet die AKN einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Von Montag, 27. Juli 2026, 22:00 Uhr, bis Freitag, 31. Juli 2026, 06:00 Uhr, fallen in den jeweiligen Nachtstunden zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr drei Zugverbindungen der AKN zwischen Neumünster und Neumünster Süd in beiden Richtungen aus. Die Fahrten werden durch Busse ersetzt.

Die Ersatzbusse verkehren nach einem gesonderten Fahrplan. Die Fahrgäste werden deshalb gebeten, die veröffentlichten Ersatzfahrpläne vor Reiseantritt zu beachten. Die Busse in Neumünster fahren früher ab, damit Anschluss an die Züge in Neumünster Süd besteht.

Durch den Einsatz der Busse verlängert sich die Reisezeit um etwa 15 Minuten. Eine Mitnahme von Fahrrädern in den Ersatzbussen ist aus Kapazitätsgründen leider nicht möglich.

Die Ersatzhaltestellen befinden sich in beiden Fahrtrichtungen an der Kaiserstraße in Neumünster sowie am Südbahnhof in Neumünster Süd. In Neumünster gelangen Fahrgäste vom Bahnsteig über Treppe oder Aufzug über die Bahnhofstrasse zur Kaiserstraße. Der Umstieg ist barrierefrei möglich. In Neumünster Süd ist der Weg zwischen Bahnsteig und Ersatzhaltestelle kurz und ebenso barrierefrei.

Die AKN bittet ihre Fahrgäste um Verständnis für die Einschränkungen. Die Bauarbeiten dienen der Modernisierung der Infrastruktur der Deutschen Bahn und werden positive Auswirkungen auf den Zugverkehr der AKN haben. Aktuelle Informationen sowie die Fahrpläne des Ersatzverkehrs (EV) werden unter www.akn.de/fahrplanaenderungen verfügbar sein.