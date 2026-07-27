Veröffentlicht am 27.07.2026

Neumünster. Von Freitag, 31. Juli 2026, bis Montag, 03. August 2026, findet der diesjährige Sommermarkt auf dem Großflecken statt. Auf 326 Frontmetern kommt jeder auf seine Kosten. Besucherinnen und Besucher, die den Nervenkitzel suchen, können sich auf Fahrgeschäfte wie den Break Dancer oder den Zombie-Coaster freuen. Auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz, die typischen Jahrmarkt-Leckereien sind auch auf dem Sommermarkt vertreten. Ob Pommes, Crêpes oder gebrannte Mandeln, hier findet jeder etwas.

Freitag und Samstag ist der Sommermarkt zwischen 12:00 und 23:00 Uhr geöffnet. Am Sonntag haben die Geschäfte von 13:00 bis 21:00 Uhr geöffnet. Am Montag können Besucherinnen und Besucher von 13:00 bis 20:00 Uhr den letzten Markttag genießen.

Wichtig zu beachten ist, dass der Wochenmarkt am Freitag sowie am Samstag auf den Kleinflecken ausweicht. Dadurch herrscht am Freitag sowie am Samstag ein Parkverbot auf der Mittelfläche des Kleinfleckens. Die Stadt Neumünster bittet Bürgerinnen und Bürger darum, ihre Fahrzeuge rechtzeitig zu entfernen. Weiterhin zur Verfügung stehen die kostenpflichtigen Parkplätze im Bereich zur Zufahrt des Kleinfleckens gegenüber des Kulturbüros sowie vor der Häuserzeile auf der gegenüberliegenden Seite. Somit bleibt der Wochenmarkt weiterhin gut erreichbar für alle Kundinnen und Kunden.