Veröffentlicht am 15.07.2026

Neumünster. Am morgigen 16. Juli von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr wird bekanntermaßen eine erste frei zugängliche Feriensprechstunde stattfinden. Eine Woche später bietet die Berufsberatung am Donnerstag, den 23. Juli, im gleichen Zeitraum einen weiteren Termin an. Am Nachmittag gibt es dann zusätzlich noch die Möglichkeit, die eigenen Bewerbungsunterlagen checken zu lassen. Wegen der besseren Planbarkeit ist für den Check - aber anders als in der Sprechstunde - eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Berufs- und Studienwahl, Bewerbung, Lehrstellensuche, Probleme in der Ausbildung – Jugendliche mit Fragen zu diesen oder anderen Themen können auch am Donnerstag, den 23. Juli von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr mit den Berufsberaterinnen und Berufsberatern der Agentur für Arbeit Neumünster in der Jugendberufsagentur (JBA) in Neumünster besprechen.

„Kommt einfach vorbei! Wir sind in der „alten Brauerei“/Brachenfelder Straße 45 ohne vorherige Terminabsprache für euch da,“ empfiehlt Berufsberater Oliver Schlemmer einen ‚unangemeldeten‘ Besuch.

Und wer schon Bewerbungsunterlagen erstellt hat, diese aber von einem Experten prüfen lassen möchte, sollte sich für den kostenlosen Bewerbungsmappen-Check am 23. Juli anmelden. Dieser findet von 12 Uhr bis 16 Uhr ebenfalls in der Jugendberufsagentur in der Brachenfelder Straße 45 statt. Die Anmeldung geht ganz einfach unter https://eveeno.com/232416594 .

Wer am 23. Juli keine Zeit hat, kann Beratungstermine über das Berufsinformationszentrum (BiZ) unter 04321/943-432 vereinbaren.