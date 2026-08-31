Veröffentlicht am 31.08.2026

Neumünster (ots) - Am 29.08.2026 kam es zu einem Verkehrsunfall in Neumünster, in Folge dessen ein Radfahrer verstarb. Am vergangenen Samstag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 68-jähriger Mann mit seinem E-Bike den Hansaring auf dem rechten Radweg in Fahrtrichtung Wasbeker Straße.

Kurz hinter der Bahnunterführung beabsichtigte der Mann an der für ihn rot zeigenden Lichtzeichenanlage anzuhalten, um anschließend die Fahrbahn in Richtung Ehndorfer Straße zu überqueren. Im Rahmen des Anhaltevorgangs geriet der Mann ersten Erkenntnissen zu Folge aus ungeklärter Ursache ins Straucheln und stürzte auf die Fahrbahn. Dort wurde der Radfahrer von einem Fahrzeug erfasst.

Der schwer verletzte Radfahrer wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo er wenig später verstarb. Durch den Verkehrsunfalldienst werden nun die Ermittlungen zu dem Unfallhergang geführt.