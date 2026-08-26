Veröffentlicht am 26.08.2026

Neumünster. Die CDU-Ratsfraktion will die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Weiterentwicklung des Tierparks Neumünster schaffen. Die Verwaltung soll deshalb frühzeitig vorbereiten, das Gelände künftig als Sondergebiet „Tierpark“ planungsrechtlich zu entwickeln.

„Wir wollen heute die Voraussetzungen schaffen, damit wir morgen handlungsfähig sind. Niemand weiß, welche Chancen sich für den Tierpark in den nächsten Jahren ergeben. Deshalb darf es nicht am Planungsrecht scheitern, wenn eine gute Idee oder eine konkrete Investitionsmöglichkeit kommt“, erklärt Oberbürgermeisterkandidat Marco Thies. Es sei aktuell offenbar nicht möglich, beispielsweise tierparknahen Vereinen und Verbänden den Betrieb einer Geschäftsstelle zu ermöglichen, obwohl dies hervorragend zur Arbeit vor Ort passen würde.

Der Tierpark ist heute auf einem 24 Hektar großen Waldgelände beheimatet und bietet mehr als 700 Tieren ein Zuhause.

„Es geht ausdrücklich nicht darum, den Tierpark zuzubauen. Es geht darum, der Stadt und dem Tierpark einen verlässlichen Rahmen für eine kontrollierte Weiterentwicklung zu geben. Wenn wir die rechtlichen Grundlagen jetzt vorbereiten lassen, können wir Chancen später schnell und gezielt nutzen. Dabei halten wir der Stadt und dem Tierpark ausdrücklich viele Optionen offen“, sagt Arne Rüstemeier, Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion.

Die CDU sieht darin eine Investition in die Zukunft des Tierparkgeländes: Planungsrecht soll nicht zum Hemmschuh werden, sondern Entwicklung ermöglichen. Der Schutz des besonderen Charakters des Geländes müsse dabei gewährleistet bleiben.