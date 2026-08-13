Veröffentlicht am 13.08.2026

Neumünster. Namen vergessen, nach einem Wort suchen oder sich Dinge nicht so gut merken können wie früher – Konzentrations- und Gedächtnisprobleme können während oder nach einer Krebserkrankung auftreten.

Die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft e. V. bietet deshalb ab dem 29. August in Neumünster ein Gedächtnistraining für Krebsbetroffene an. Geplant sind fünf Termine, jeweils samstags, von 14.30 bis 16 Uhr.

Unter der Leitung der zertifizierten Gedächtnistrainerin Viola Effenberger stehen unterschiedliche Fähigkeiten im Mittelpunkt: Denkflexibilität, Konzentration, Wahrnehmung, Merkfähigkeit und Wortfindung. Jeder Workshop widmet sich einem eigenen Thema und bietet passende Übungen, die Kopf und Sinne aktivieren.

Dabei geht es ausdrücklich nicht um Leistung oder darum, möglichst schnell die richtige Lösung zu finden. Bewegungs- und Entspannungsübungen sorgen für eine lockere Atmosphäre. Kleine Erfolgserlebnisse und die Freude am gemeinsamen Ausprobieren stehen im Mittelpunkt.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Krebspatient*innen können sich online unter www.krebsgesellschaft-sh.de/termine oder per E-Mail an anmeldung@krebsgesellschaft-sh.de anmelden.

Gedächtnistraining Kursleitung: Viola Effenberger

Datum: ab 29. August, 5 Termine, samstags, 14.30 – 16.00 Uhr

Ort: AWO Stadtverband Neumünster e.V., Haart 15a, 24534 Neumünster

Online-Anmeldelink: www.krebsgesellschaft-sh.de/termin/neumuenster-gedaechtnistraining