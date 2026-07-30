Veröffentlicht am 30.07.2026

Neumünster. Der Kurs vermittelt die Grundlagen des Stand-up-Paddelns und findet in Kooperation mit dem Segelclub Neumünster e. V. am Einfelder See statt. Teilnehmende erlernen den sicheren Umgang mit dem Board und erhalten eine Einführung in die grundlegende Paddeltechnik; Schwimmfähigkeit und eine gewisse körperliche Grundfitness werden vorausgesetzt.

Der Kurs findet am Samstag, 15. August 2026, von 10:00 bis 13:00 Uhr statt. Treffpunkt ist vor dem Hoftor zum Segelclub, Strandallee 29. Bitte mitbringen: Sportbekleidung, schnell trocknende Funktionsbekleidung, dünne Regenjacke und -hose oder, falls vorhanden, einen kurzen Neoprenanzug. Die Leihgebühr für die Ausrüstung ist im Kurspreis von 51,00 Euro enthalten. Anmeldeschluss ist Montag, 10. August 2026. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie die Anmeldung finden Sie unter Angabe der Kursnummer CB30292 auf www.vhs-neumuenster.de oder per E-Mail an vhs@neumuenster.de.