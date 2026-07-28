Veröffentlicht am 28.07.2026

Neumünster. NightWash ist eine der Kult-Marken für Comedy in Deutschland und wurde 2016 hierfür mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Mit über 150 Live-Terminen pro Jahr ist NightWash zudem die erfolgreichste Live Comedy-Show im deutschsprachigen Raum.

KünstlerInnen wie Felix Lobrecht, Carolin Kebekus, Chris Tall oder Tahnee hatten einen ihrer ersten Auftritte bei NightWash.

NightWash bringt die frischeste Comedy angesagter Comedians und Newcomer, überraschende Showeinlagen gepaart mit dem allerbesten Publikum auf die Bühne. Jede Show ein Unikat auf höchstem Niveau. Hier bleibt garantiert kein Auge trocken! Comedy der Extraklasse!

NightWash Live - Comedy at its best! Homepage: https://www.nightwash.de/

Tickets und aktuelle Infos für dieses Comedy-Highlight findet man im Internet unter www.mitunskannmanreden.de. Die Veranstaltung beginnt um 20:00 Uhr, der Einlass erfolgt ab ca. 19:00 Uhr.

NightWash Live Samstag, den 21.11.2026, Neumünster, Stadthalle Neumünster Beginn: 20:00 Uhr / Einlass: 19:00 Uhr