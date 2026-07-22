Veröffentlicht am 22.07.2026

Neumünster. Strahlende Gesichter bei der Sparkasse Südholstein: Wieder haben elf Auszubildende und ein dualer Student ihre Abschlussprüfungen bestanden. Martin Deertz, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südholstein, gratulierte ihnen im Rahmen einer feierlichen Zeugnisübergabe persönlich.

Dabei ging er auf die guten Leistungen der Nachwuchsbanker und ihre beruflichen Karrieremöglichkeiten bei der Sparkasse Südholstein ein. Denn die Sparkasse bildet in erster Linie für den eigenen Bedarf aus. Diese Mal bleiben acht der zwölf Absolvierenden bei der Sparkasse.

Die frischgebackenen Bankkaufleute sind: Besjan Abdija (Pinneberg), Kubilay Ataseven (Tornesch), Lennart Blotenberg (Neumünster), Dorian Brkic (Bad Bramstedt), Luk Böhsiger (Wahlstedt), Jasmin Heckmann (Quickborn), Mike Körten (Tornesch), Lennox Lindecke (Rellingen), Tom Pleger (Neumünster), Celine Riemann (Neumünster), Jannik Schlüter (Neumünster) und Ahsen Yildirim (Neumünster).

Die Sparkasse Südholstein gehört zu den großen Sparkassen in Schleswig-Holstein und ist mit 60 Ausbildungsplätzen einer der größten Ausbildungsbetriebe in ihrem Geschäftsgebiet, den Kreisen Pinneberg und Segeberg sowie der Stadt Neumünster. Die praktische Ausbildung erfolgt im Wesentlichen in den Filialen und in den Fachabteilungen. Der theoretische Teil besteht aus regelmäßigen internen Seminaren und Workshops, zwei Lehrgängen an der Nord-Ostdeutsche-Sparkassenakademie in Kiel, mehrtägigen Kommunikations- und Verkaufstrainings sowie den Ausbildungsblöcken an der Berufsschule.

Alle Auszubildenden arbeiten in mindestens einem Projektteam mit, das eigenständig Konzepte für verschiedene Themen erstellt und diese dann auch umsetzt. So führten diese Gruppen im vergangenen Jahr beispielsweise Ausbildungsmessen und Vorträge für Schüler rund um das Thema Geld durch, gestalteten die erste Woche für die neuen Auszubildenden und betreuten Praktikanten während ihres Einsatzes in der Sparkasse.

Wer sich durch seine Leistungen und sein Engagement auszeichnet, hat zudem die Chance auf die Teilnahme an der sogenannten Azubi-Filiale. Hierbei übernehmen die Auszubildenden zwei Wochen lang eigenständig die Organisation und Beratung in einer Filiale.

„Praxisorientierung steht bei unserer Ausbildung im Mittelpunkt. Mit diesem Konzept bereiten wir unsere Nachwuchskräfte optimal für die ‚echte' Berufswelt vor und bieten ihnen vielfältige Möglichkeiten für ihre berufliche Laufbahn.", betont die stellvertretende Ausbildungsleiterin Ramona Hartmann: „Bei uns kann man durchstarten, auch ohne Studium."

Deshalb freut sie sich über Bewerbungen von Schülern mit gutem mittleren Schulabschluss oder Fach- bzw. allgemeiner Hochschulreife. Das Ausbildungsverfahren für den Start in 2027 startet im August.

Foto: Vorstandsvorsitzender Martin Deertz (hinten rechts), die stv. Ausbildungsleiterin Ramona Hartmann (2.v.l.) und Mattes Harder vom Personalrat (links) gratulierten den erfolgreichen Auszubildenden bei der Zeugnisübergabe herzlich. Foto: Sparkasse Südholstein