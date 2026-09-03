Veröffentlicht am 03.09.2026

Bornhöved. Ein Abend voller Worte, Bilder, Klang und Atmosphäre erwartet Literatur- und Musikliebhaber im Rahmen der SE-KulturTage am Freitag, den 18. September 2026 von 19.00 – ca. 20.30 Uhr in der „Alten Schmiede Bornhöved“.

Unter dem Motto „Lebensmelodien“ verbinden die beiden Künstler Horst Detering und Burkhard Möbius Poesie, Fotografie und Musik zu einer stimmungsvollen Einheit.

Horst Detering aus Bornhöved liest aus seinen selbst verfassten Texten und zeigt dazu ausgewählte, eigene Fotografien. Burkhard Möbius aus Neumünster begleitet die Performance mit feinfühligen, eigenen Gitarrenarrangements.

„Lebensmelodien“, was verbirgt sich dahinter? Nackte Worte in musikalischer Begleitung, Unerhörtes ist zu hören, schön Verpacktes wird entkleidet, Ungesagtes wird sich klären.

Mal lustig, mal melancholisch, mal motivierend, mal berührend, mit Texten, Fotos und Melodien die von Herzen kommen, werden die Besucher mit Worten, Bildern und Klängen abwechslungsreich unterhalten.

„Lebensmelodien“ ist eine Einladung, für einen Abend den Alltag hinter sich zu lassen.

Schauen sie, lauschen sie und lassen Sie sich klangvoll mitnehmen in die Welt der Poesie der Fotografie und der Melodie und lassen Sie sich verzaubern in der historischen Atmosphäre der Alten Schmiede, Kuhberg 13, 24619 Bornhöved.

Veranstalter ist der Förderverein Alte Schmiede Bornhöved in Kooperation mit der Gemeinde Bornhöved. Der Eintritt ist frei.