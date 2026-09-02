Veröffentlicht am 02.09.2026

Neumünster. Ein wichtiger Tag stand bevor! Am 21.08.2026 fand die diesjährige Gesellenprüfung für vier Lehrlinge im Steinmetz- und Steinbildhauer-Handwerk statt. Die Prüflinge Dominik Heinz (Fachrichtung Steinbildhauerarbeiten), Bendix Aaron Noel Hartfeil (Fachrichtung Steinmetzarbeiten), Friedrich Marsen (Fachrichtung Steinmetzarbeiten) und Philip Marc Schütt (Fachrichtung Steinmetzarbeiten) haben die Gesellenprüfung bestanden und können voller Stolz auf drei Jahre Lehrzeit zurückblicken. Voller Höhen und Tiefen, voller Anstrengungen, aber vor allem voller positiver Entwicklung im Persönlichen wie auch im Beruflichen, mit neuem Wissen, Können und filigraner Handwerkskunst!

Alle Prüflinge haben eine gute Prüfung abgelegt und herausragende Leistungen vor allem im praktischen Prüfungsbereich gezeigt. Auf Nachfrage gaben alle an, erstmal in Ihren Ausbildungsbetrieben zu bleiben.

Das Steinmetz-Handwerk hat mit Lehrjahresbeginn am 01.09.26 fünf Auszubildende im 3. Lehrjahr, drei Auszubildende im 2. Lehrjahr und zwei neue Auszubildende im 1. Lehrjahr.

Landesinnungsmeister Wulf Helmert, sowie der Prüfungsausschuss, gratulierten den neuen Junggesellen /-innen recht herzlich zur bestandenen Gesellenprüfung und wünschten ihnen einen guten Start in den Gesellenstand und alles Gute für die berufliche und private Zukunft. Auch die Gäste konnten diesen Moment mit ihnen teilen und ließen den Prüfungstag mit einem Imbiss und nettem Beisammensein ausklingen.

Foto 1: von li., n. re.: Friedrich Marsen (Steinmetzmeister Patrick Marsen), Dominik Heinz (Steinmetzmeister Horst Gertz), Bendix Aaron Noel Hartfeil (Naturstein Nord) und Philip-Marc Schütt (Steinmetzmeister Marc Schütt)