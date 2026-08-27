Veröffentlicht am 27.08.2026

Neumünster. Am Freitag, 11. September 2026, startet ein dreiteiliger Workshop, in dem aus alten Papieren, Erinnerungsstücken und vermeintlichem Abfall ein individuelles Junk Journal entsteht. An drei aufeinanderfolgenden Tagen werden Papierauswahl und Vorbereitung, eine einfache Bindetechnik sowie die kreative Gestaltung mit Taschen, Klappen und Dekorationen vermittelt.

Der Workshop unter Leitung von Maria Cecilia Matthiesen findet dreimal freitags von 16:00 bis 18:15 Uhr in der Volkshochschule Neumünster (Gartenstraße 32) statt. Die Teilnahme in der Kleingruppe kostet 77,00 Euro inklusive 5,00 Euro Materialkosten. Bitte mitbringen: buntes Papier, Kopierpapier, alte Buchseiten, Notenblätter, Briefumschläge oder Landkarten. Außerdem das Basiswerkzeug: Klebestift, flüssigen Bastelkleber und eine Schere. Gern können auch persönliche Schnipsel wie Fahrkarten, getrocknete Blumen oder Stoffreste mitgebracht werden. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie die Anmeldung finden Sie unter Angabe der Kursnummer CC20530 auf www.vhs-neumuenster.de oder per E-Mail an vhs@neumuenster.de.